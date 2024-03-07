Bist 100
8.986,39 2%
DOLAR
31,85 0,26%
EURO
34,79 0,17%
ALTIN
2.201,72 0,93%

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel program

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında CHP lideri Özgür Özel’in partinin kadın emekçileri olan Kadın Kolları ile il ziyaretleri gerçekleştireceklerini ve belediye başkan adaylarıyla "Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi" imzalayacaklarını açıkladı. Nazlıaka, bu belgeyle kadınların kent hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasından, 8 Mart'ta kadınların idari izinli sayılmasına kadar bir dizi taahhütte bulunulacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 15:33
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel program

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde tüm belediye başkanlarının "Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi"ni imzalayacağını açıkladı.

chp

Bütün kadınların emekçi olduğunu vurgulayan Nazlıaka, “Genel Başkanımızla programımız bugün başlıyor. Rotamızda ilk olarak kadın belediye başkan adayımızın olduğu Bilecik yer alıyor. Ardından da kadın büyükşehir belediye başkan adayımızın olduğu Eskişehir’e geçeceğiz. Genel Başkanımızın bu iki günlük halk buluşmalarında ağırlıklı olarak kadınlar yer alacak. İlk gün, süpürgesi ile ünlü Bilecik’te kadınlar mor dövizleri süpürgeye yapıştırarak taşıyacak. Kadın dayanışmasını yükseltmeyi ve partimizin emekçi kadınlarını Genel Başkanımızla bir araya getirmeyi önceledik” dedi.

Nazlıaka, 81 ilde 8 Mart'ta eş zamanlı basın açıklaması yapılacağını belirterek, Eskişehir'de ise Genel Başkan Özel'in önderliğinde belediye başkan adaylarının "Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi"ni imzalayacaklarını ifade etti. Belge kapsamında başkan adaylarının kadın erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak gördüklerini vurgulayacaklarını, politika, proje ve bütçenin eşitlikçi ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacağına söz vereceklerini belirtti. Belge, kadınların kent hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınların idari izinli sayılmasına kadar birçok taahhüt içerecek.

Nazlıaka, ayrıca 8 Mart'ta tüm il ve ilçe binalarına mor bir pankart asılacağını ve sosyal medyada paylaşılacağını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Migros'ta kapıda kuyruk yaptıracak indirim var! Fiyatı 80 TL'ye kadar düştü

Migros'ta kapıda kuyruk yaptıracak indirim var! Fiyatı 80 TL'ye kadar düştü

Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor

Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor

Opel'de çıldırtan indirim başladı! O modelini 150 bin TL daha ucuza satacak!

Opel'de çıldırtan indirim başladı! O modelini 150 bin TL daha ucuza satacak!

Fatura endişesini düşürecek destek! 260 TL her ay iade edilecek

Fatura endişesini düşürecek destek! 260 TL her ay iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor
2
Macaristan parlementosu'ndan İsveç'e boykot: Türkiye'ye gittikleri gibi buraya da gelsinler
3
Yoğun kar yağışı geliyor: 12 il için sarı ve turuncu kod uyarı yapıldı! Kuvvetli yağış, yoğun kar, rüzgar aynı anda geliyor
4
Kadıköy'de okul servisini kaçıran şahıs yakalandı
5
CHP'li vekilin odasında unuttuğu 250 bin doların sahibi kim? Kurtulmuş'tan flaş açıklama
6
Akşener’den Yavaş’a sert sözler: Korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek gizliyor
7
Van'da az önce şiddetli bir deprem meydana geldi! AFAD'tan ilk açıklama

Migros'ta kapıda kuyruk yaptıracak indirim var! Fiyatı 80 TL'ye kadar düştü

Hayalinizdeki ev artık gerçek oluyor! 0,69 faizli 10 yıllık konut kredisi veriliyor

Opel'de çıldırtan indirim başladı! O modelini 150 bin TL daha ucuza satacak!

Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor

Emeklinin temmuz zammı erken ifşa oldu! 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar yaşadı!

279.90 TL- 499.90 TL Ramazan kolisi! Market; ihtiyacına göre seç beğen al dedi

Çalışan için asgari ücret rekoru kırıldı! O ilde asgari ücret 27000 TL

EYT bekleyenlere emeklilikten önce kredi çıktı! Tam 100.000 TL koşulsuz şartsız verilecek

Ramazan'a özel yardım seferberliği başladı: İhtiyaç sahibini bedava kart bekliyor

İhtiyaç sahibi ailelere devletten 1900 TL yardım! Tek başvuruyla herkese dağıtılacak

Tüm bankalar kararını verdi! Bu parayı sakın ATM'ye sokmayın

Fatura endişesini düşürecek destek! 260 TL her ay iade edilecek