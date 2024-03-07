Cumhuriyet Halk Partisi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel program

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde tüm belediye başkanlarının "Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi"ni imzalayacağını açıkladı.





Bütün kadınların emekçi olduğunu vurgulayan Nazlıaka, “Genel Başkanımızla programımız bugün başlıyor. Rotamızda ilk olarak kadın belediye başkan adayımızın olduğu Bilecik yer alıyor. Ardından da kadın büyükşehir belediye başkan adayımızın olduğu Eskişehir’e geçeceğiz. Genel Başkanımızın bu iki günlük halk buluşmalarında ağırlıklı olarak kadınlar yer alacak. İlk gün, süpürgesi ile ünlü Bilecik’te kadınlar mor dövizleri süpürgeye yapıştırarak taşıyacak. Kadın dayanışmasını yükseltmeyi ve partimizin emekçi kadınlarını Genel Başkanımızla bir araya getirmeyi önceledik” dedi.

Nazlıaka, 81 ilde 8 Mart'ta eş zamanlı basın açıklaması yapılacağını belirterek, Eskişehir'de ise Genel Başkan Özel'in önderliğinde belediye başkan adaylarının "Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi"ni imzalayacaklarını ifade etti. Belge kapsamında başkan adaylarının kadın erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak gördüklerini vurgulayacaklarını, politika, proje ve bütçenin eşitlikçi ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacağına söz vereceklerini belirtti. Belge, kadınların kent hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınların idari izinli sayılmasına kadar birçok taahhüt içerecek.

Nazlıaka, ayrıca 8 Mart'ta tüm il ve ilçe binalarına mor bir pankart asılacağını ve sosyal medyada paylaşılacağını sözlerine ekledi.