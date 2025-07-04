Cumhuriyet ile Yaşıt Şükriye Nine Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu, hayatını kaybetti.

Dilovası'nda, Mimar Sinan Mahallesi'nde oğlu Bekir Yılandiloğlu ile birlikte yaşayan 1923 doğumlu Şükriye Yılandiloğlu, bir süre tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yılandiloğlu'nun cenazesi, öğle vakti Hicret Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Dilovası Merkez Mezarlığı'nda eşi Emin Yılandiloğlu'nun yanına defnedildi.

Cenaze namazına, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bekir Yılandiloğlu, annesinin 18 Mayıs 1923'te doğduğunu ve 30 torunu olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Cumhuriyet'in Çınarları" temalı dosya haberinin dokuzuncu bölümünde, Kocaeli'de yaşayan Şükriye Yılandiloğlu'nun hayat hikayesi detaylı bir şekilde anlatılmıştı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu hayatını kaybetti. Yılandiloğlu'nun cenazesi, öğle vakti Hicret Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Dilovası Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu hayatını kaybetti. Yılandiloğlu'nun cenazesi, öğle vakti Hicret Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Dilovası Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.