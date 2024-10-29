Cumhuriyet'in 101. Yılı Konseri Epiphaneia Antik Kenti'nde Gerçekleşti

Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti'nde Cumhuriyet Coşkusu

Hatay'ın Erzin ilçesindeki İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında özel bir konser düzenlendi. Arkeolojik çalışmaların devam ettiği bu tarihi alanda, Erzin Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı.

Konserin Detayları ve Açılış Konuşması

Geçmişte müzik salonu olarak da kullanılmış olan meclis alanında gerçekleştirilen konsere, Erzin Kaymakamlığı ve Erzin Belediyesi işbirliği ile ev sahipliği yapıldı. Konser öncesinde Kaymakam Onur Özaydın, katılımcılara seslenerek, antik kentin turizm açısından geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

Özaydın, "İnşallah kazı çalışmaları sona erdiğinde, Erzin için bir katma değer olacak, bölgemiz için çok önemli bir ören yerine sahip olacağız. Bu çalışmalarımızı hep beraber, kurumlarımızla birlikte yürütüyoruz. Cumhuriyet'imizin 101'inci yılı kutlu olsun," dedi.

Teşekkür ve Kutlamalar

Kazı başkanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Erzin Belediye Başkanı Elmasoğlu ise bu özel yılın coşkuyla kutlandığını belirtti.

Konser sırasında koronun seslendirdiği Türk sanat müziği eserleri, dinleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile dinlendi.

Arkeolojik çalışmaların sürdüğü, Hatay'ın Erzin ilçesindeki İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Erzin Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi. Konser öncesi Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, alanda konuşma yaptı.

Arkeolojik çalışmaların sürdüğü, Hatay'ın Erzin ilçesindeki İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Erzin Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi. Konser öncesi Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, alanda konuşma yaptı.