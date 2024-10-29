DOLAR
34,28 0,07%
EURO
37,1 -0,05%
ALTIN
3.055,98 -1,09%
BITCOIN
2.505.035,02 -5,03%

Cumhuriyet'in 101. Yılı Konseri Epiphaneia Antik Kenti'nde Gerçekleşti

Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti, Cumhuriyet'in 101. yılı için muhteşem bir konserle kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:03
Cumhuriyet'in 101. Yılı Konseri Epiphaneia Antik Kenti'nde Gerçekleşti

Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti'nde Cumhuriyet Coşkusu

Hatay'ın Erzin ilçesindeki İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında özel bir konser düzenlendi. Arkeolojik çalışmaların devam ettiği bu tarihi alanda, Erzin Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı.

Konserin Detayları ve Açılış Konuşması

Geçmişte müzik salonu olarak da kullanılmış olan meclis alanında gerçekleştirilen konsere, Erzin Kaymakamlığı ve Erzin Belediyesi işbirliği ile ev sahipliği yapıldı. Konser öncesinde Kaymakam Onur Özaydın, katılımcılara seslenerek, antik kentin turizm açısından geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

Özaydın, "İnşallah kazı çalışmaları sona erdiğinde, Erzin için bir katma değer olacak, bölgemiz için çok önemli bir ören yerine sahip olacağız. Bu çalışmalarımızı hep beraber, kurumlarımızla birlikte yürütüyoruz. Cumhuriyet'imizin 101'inci yılı kutlu olsun," dedi.

Teşekkür ve Kutlamalar

Kazı başkanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Erzin Belediye Başkanı Elmasoğlu ise bu özel yılın coşkuyla kutlandığını belirtti.

Konser sırasında koronun seslendirdiği Türk sanat müziği eserleri, dinleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile dinlendi.

Arkeolojik çalışmaların sürdüğü, Hatay'ın Erzin ilçesindeki İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde...

Arkeolojik çalışmaların sürdüğü, Hatay'ın Erzin ilçesindeki İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Erzin Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi. Konser öncesi Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, alanda konuşma yaptı.

Arkeolojik çalışmaların sürdüğü, Hatay'ın Erzin ilçesindeki İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde...

Arkeolojik çalışmaların sürdüğü, Hatay'ın Erzin ilçesindeki İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Erzin Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi. Konser öncesi Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, alanda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı
2
Fransa'dan İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararına Tepki
3
Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Yeni Hayatlarına Merhaba Dedi
4
Samsun'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Resepsiyonu Gerçekleştirildi
5
BM, Orta Doğu'daki Sürekli Savaşlar İçin Diplomatik Çabaların Artırılmasını Talep Ediyor
6
Kamerun'da 29 Ekim Kutlamaları
7
İskenderun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek