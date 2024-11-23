Cumhuriyet'in Asırlık Tanığı Aliye Göker, 102 Yaşında Hayatını Kaybetti

Erzurum’da yaşayan Cumhuriyet'in asırlık tanığı Aliye Göker, tedavi gördüğü hastanede 102 yaşında hayata veda etti. Mustafa Kemal Atatürk ile çocukluk döneminde görüşme fırsatı bulan Göker, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde, yaşlılıkla ilişkili sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi ediliyordu.

Göker'in cenazesi, öğle vakti Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlıkta dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine, Vali Mustafa Çiftçi, çeşitli protokol üyeleri ve yakınları katıldı.

Vali Çiftçi, Erzurum'a göreve başladıktan sonra, Aliye Göker'i belirli aralıklarla evinde ziyaret ederek onunla yakından ilgilenmişti. Aliye Göker'in vefatı, birçok dostunu ve sevenini derin bir üzüntüye boğdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.