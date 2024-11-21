Cumhuriyetçi Engel: Gaetz'in Cinsel İstismar Raporu Açıklanmıyor

Cumhuriyetçilerin muhalefeti, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği eski Kongre üyesi Matt Gaetz'in cinsel istismar iddialarına dair raporun açıklanmasını engelledi.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Susan Wild, Komite’nin raporun yayınlanmaması konusunda ortak bir görüşte bulunmadığına dair iddiaları reddetti. Wild, "5 Cumhuriyetçi üye raporun açıklanmasına karşı oy kullandığı için rapor yayımlanamadı" açıklamasında bulundu.

Wild, komitenin 5 Aralık'ta yeniden toplanacağını ve rapor hakkında müzakerelere devam edeceğini belirtti. Demokratlar, raporun açıklanması için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılmasını talep edeceklerini duyurdu.

Demokrat Temsilci Sean Casten, oylamayı zorlamak amacıyla önerge sunmayı planladığını ifade etti. Casten, "Matt Gaetz hakkındaki iddialar ciddidir ve inandırıcıdır. Komite, bu konuda kapsamlı bir soruşturma yürüttü" dedi.

Gaetz’in Aleyhindeki İddialar

Trump'ın adayı Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Gaetz hakkındaki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın raporun açıklanmasına karşı çıktığı ileri sürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.