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Cumhuriyetçi Senatörlerden Yeni Yıl Saldırılarına Soruşturma Talebi

Cumhuriyetçi senatörler, New Orleans ve Las Vegas'taki yeni yıl saldırılarına ilişkin FBI'dan bilgi talep etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:30
Cumhuriyetçi Senatörlerden Yeni Yıl Saldırılarına Soruşturma Talebi

Senatörlerden Soruşturma Talebi

ABD'li Cumhuriyetçi senatörler, yılın ilk günü New Orleans'ta düzenlenen araçlı saldırı ve Las Vegas’ta bir otelin önünde meydana gelen Tesla marka aracın patlaması hakkında soruşturma talep etti. Iowa Senatörü Chuck Grassley ve Wisconsin Senatörü Ron Johnson, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet, İç Güvenlik ve Savunma Bakanlıkları’na mektup gönderdi.

Şeffaflık ve Bilgi Talebi

Senatörler, mektubunda New Orleans'ta gerçekleşen terör saldırısı ve Las Vegas’taki araç patlamasıyla ilgili kamuoyunun tam şeffaflık ve gerçekleri öğrenme hakkı olduğuna dikkat çekti. Mektupta, New Orleans saldırısını gerçekleştiren Shamsud Din Jabbar'ın, saldırı öncesinde Facebook hesabından terör örgütü DEAŞ ile ilgili paylaşımlar yaptığı iddialarına da yer verildi.

Benzerlikler Üzerine Dikkat Çekildi

Mektupta her iki saldırıyı düzenleyen kişilerin Turo adlı uygulamayı kullanmaları ve askeri görevlerde bulunmaları konusundaki benzerliklere de dikkati çekildi.

New Orleans Saldırısının Detayları

New Orleans'taki saldırı, Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşti; bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Saldırının faali, Texas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar, saldırıdan önce New Orleans'ı ve Almanya'da 6 Ocak'ta Noel pazarına yapılan saldırıları araştırdığı belirtilmiştir.

Jabbar, olay sonrasında polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Las Vegas'taki Patlama Olayı

1 Ocak sabahı saat 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump oteli'nin önünde Tesla marka araç patlayarak yangın çıkmış, olayda araçtaki kişi hayatını kaybetmiş ve 7 kişi hafif yaralanmıştır. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, araçtaki şahsın Matthew Alan Livelsberger adlı ABD ordusu mensubu olduğunu belirtmiştir.

Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, Livelsberger'in aracın patlamasından önce kafasına ateş ettiğini ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğunu ifade etti.

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