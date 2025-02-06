DOLAR
35,87 0,08%
EURO
37,26 0,32%
ALTIN
3.297,85 0,22%
BITCOIN
3.541.753,5 -1,24%

Cumhuriyetçiler İçin Elon Musk'ın Nüfuzu Düşüşte: Kamuoyu Araştırması Sonuçları

Cumhuriyetçiler arasında Elon Musk'ın nüfusunu isteyenlerin oranı düşerken, protestolar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:12
Cumhuriyetçiler İçin Elon Musk'ın Nüfuzu Düşüşte: Kamuoyu Araştırması Sonuçları

Elon Musk'ın Nüfuzu Cumhuriyetçiler Arasında Düşüyor

ABD'de, Donald Trump yönetimi altında iş insanı Elon Musk'ın nüfuz sahibi olmasını isteyen Cumhuriyetçi seçmenlerin oranı belli bir kayıpla geri planda kalıyor. 2-4 Şubat tarihlerini kapsayan The Economist/YouGov kamuoyu araştırması, bu konudaki değişimleri net bir şekilde ortaya koydu.

Önemli Düşüş Gerçekleşti

Yapılan araştırmaya göre, Cumhuriyetçi Parti seçmeni olduğunu beyan eden katılımcıların yalnızca yüzde 26'sı Musk'ın nüfuzunu "çok", yüzde 43'ü ise "biraz" istemekte. Buna karşın yüzde 17'si Musk'ın nüfuz sahibi olmasını "hiç" istemiyor. Bu oranlar, Kasım 2024'teki seçimlerin hemen sonrasında gerçekleştirilen bir araştırmaya kıyasla oldukça dikkati çekici bir düşüş göstermektedir.

O dönemde araştırmaya katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 47'si Musk'ın nüfuzunu "çok", yüzde 29'u „biraz" isterken, yalnızca yüzde 12'si "hiç" istememişti. ABD genelinde ise anket katılımcılarının yüzde 13'ü Musk'ın "çok", yüzde 25'i "biraz" nüfuz sahibi olmasını isterken, yüzde 46'sı bu durumu "hiç" istemediğini belirtti.

Baskı ve Protestolar

Öte yandan, Musk'ın Trump yönetimi sırasında, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından atadığı bazı adımlar kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Musk'a yöneltilen eleştiriler arasında, "bazı yetkilerinin yasal dayanağının sorgulanması" öne çıkıyor.

Associated Press'e (AP) konuşan bir kaynağa göre, DOGE, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Medicare gibi federal sağlık hizmetlerinin müşteri ödeme sistemlerine ve Hazine Bakanlığının hassas verilerine erişim sağladı. Bu erişim, ülke genelinde büyük bir tepkiye neden oldu.

Hafta içerisinde, Demokrat Kongre üyeleri de dahil olmak üzere, yüzlerce kişi Hazine Bakanlığı önünde toplanarak Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto etti. Göstericiler "Elon Musk gitmeli!" ve "Trump'a Hayır, Musk'a Hayır, Faşist ABD'ye Hayır" sloganları atarak dikkat çekti. Ayrıca "Musk Trump'ın sahibi" ve "Özel Verilerden Elini Çek" yazılı pankartlar da taşıdılar.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çukurova Üniversitesi Depremzedeleri Unutmadı: Anma Programı Düzenlendi
2
Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
3
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Fatih'te Restoranda Çıkan Yangın Komşu Binalara Sıçradı
5
ABD, Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Uçak Guantanamo Körfezi'ne Ulaştı
6
Başakşehir'de Su Tankeri Tıp Merkezine Çarptı
7
Aydın'da Lise Öğrencileri Deprem Şehitlerini '04.17' Koreografisiyle Andı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış