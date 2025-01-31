Cüneyt Yüksel'den Gazze İçin Acil Sağlık Çağrısı

Gazze'deki Sağlık Krizi için Acil Önlem Çağrısı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Gazze'deki sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve tedavi olanaklarının sağlanması için uluslararası toplumun hızla adım atması gerektiğini belirtti. Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki dramın, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin başlamasıyla biraz hafiflediğini ancak bölgedeki insani krizin sürdüğünü ifade etti.

Yüksel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Gazze'de 2 bin 500 çocuk ölüm riski altında ve hala ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır" açıklamasını hatırlatarak, ateşkesin sağladığı geçici rahatlamaya rağmen sağlık sisteminin çöküşü ve gerekli tıbbi yardımların ulaşamaması nedeniyle çok sayıda çocuğun basit tedavilerle hayatta kalabilecekken yaşamını yitirme riskiyle karşılaştığını vurguladı.

Uzmanlardan Gelen Uyarılar

Uzman doktorların açıklamalarına göre, Gazze'deki çocukların birçoğunun çok acil tıbbi tahliye beklediğine dikkat çeken Yüksel, "Uluslararası hukuk ve insan haklarının ne kadar işlevsiz hale geldiğinin bir kanıtı da dünyada 30'dan fazla bölgede görev yapmış Stanford Üniversite Hastanesi acil doktoru Dr. Ayesha Khan'ın 'Gazze'de gördüklerimin eşi benzeri yok' ifadelerinde açıkça yer almaktadır" dedi. Tıbbi malzeme ve sağlık hizmetlerinin eksikliği, açlık ve güvenlik kısıtlamalarının Gazze'deki insanlık krizinin ateşkese rağmen devam ettiğini gösteren insanlık suçları olduğunu belirtti.

Uluslararası Çözüm İhtiyacı

Yüksel, "Her ne kadar ateşkes bir umut ışığı sunmuş olsa da Gazze'deki sağlık ve güvenlik krizi henüz sona ermiş değildir. Bölgedeki sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve tedavi olanaklarının sağlanması adına uluslararası toplumun hızla adım atması gerekmektedir" dedi.

İnsanlık onurunun korunmasının önemine vurgu yapan Yüksel, çocukların hayatlarının hiçbir politik hesaplaşmanın gerisinde olmaması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin tarih boyunca mazlumların yanında yer aldığını ve insanlık dramlarına duyarsız kalmadığını da sözlerine ekledi.

Yüksel, "Gazze'deki bu insani krizin çözülmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki tüm masum sivillerin hayatını tehdit eden bu savaşa son verilmesi için her platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bir an önce etkili bir ateşkes, tıbbi tahliyeler için güvenli alanlar ve Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için somut adımlar atılmalıdır." dedi. Yüksel, uluslararası insancıl hukuk kaidelerinin bu zulmü durdurmak için kararlı ve etkili bir şekilde işletilmesi gerektiğinin altını çizdi ve dünya genelinde sivillerin yardımına koşmak için beklememesi gerektiğini belirtti.