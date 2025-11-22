Daday'da Ev Yangını: 92 Yaşındaki Hüseyin Karakaş Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan ev yangınında 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş yaşamını yitirdi; yangın söndürüldü, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 13:33
Daday'da Ev Yangını: 92 Yaşındaki Hüseyin Karakaş Hayatını Kaybetti

Daday'da Ev Yangını: 92 Yaşındaki Hüseyin Karakaş Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan ev yangınında, 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Daday ilçesi Buzağıveren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı ve kısa sürede evi sardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

AFAD ve jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemede, Karakaş’ın cenazesi bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenaze yanan evden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGININDA, 92 YAŞINDAKİ ADAM ALEVLERİN ARASINDA KALARAK...

KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGININDA, 92 YAŞINDAKİ ADAM ALEVLERİN ARASINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ.

KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGININDA, 92 YAŞINDAKİ ADAM ALEVLERİN ARASINDA KALARAK...

İLGİLİ HABERLER

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
2
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
3
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
4
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
5
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
6
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi
7
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor