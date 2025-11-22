Daday'da Ev Yangını: 92 Yaşındaki Hüseyin Karakaş Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan ev yangınında, 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Daday ilçesi Buzağıveren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı ve kısa sürede evi sardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

AFAD ve jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemede, Karakaş’ın cenazesi bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenaze yanan evden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

