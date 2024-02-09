DAEŞ üyesi firari Adıyaman'da ele geçirildi

Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Suriye uyruklu bir kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Valilik, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi iş birliğiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.