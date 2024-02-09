DAEŞ üyesi firari Adıyaman'da ele geçirildi

Terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu bir kişi, Diyarbakır'da jandarma tarafından yakalandı.

DAEŞ üyesi firari Adıyaman'da ele geçirildi
Yayın Tarihi:

Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Suriye uyruklu bir kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Valilik, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi iş birliğiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
Bankada parası olanlara memur maaşı bağlanıyor! Rakamları görünce gözleriniz fal taşı gibi açılacak Bankada parası olanlara memur maaşı bağlanıyor! Rakamları görünce gözleriniz fal taşı gibi açılacak
Faizsiz devlet desteği için tarih verildi! 24 ay öteleme ile 150 bin lira ödenecek Faizsiz devlet desteği için tarih verildi! 24 ay öteleme ile 150 bin lira ödenecek
Nakit para arayanlara İş Bankası koltuk çıktı! Kimliğiyle gelene 40.000 TL ihtiyaç kredisi! Nakit para arayanlara İş Bankası koltuk çıktı! Kimliğiyle gelene 40.000 TL ihtiyaç kredisi!
Çok Okunanlar
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk fotoğrafı soruşturmasında karar açıklandı Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk fotoğrafı soruşturmasında karar açıklandı Devlet Bahçeli'den AYM çıkışı: AYM, milli güvenlik sorunudur Devlet Bahçeli'den AYM çıkışı: AYM, milli güvenlik sorunudur AK Parti'nin Antalya ilçe belediye adayları belli oldu AK Parti'nin Antalya ilçe belediye adayları belli oldu Gazze'de açlığın sınırında: Sivillerin tüketebileceği hayvan yemleri de bitti Gazze'de açlığın sınırında: Sivillerin tüketebileceği hayvan yemleri de bitti