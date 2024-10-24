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Dağ Buzullarındaki Eriğin Artışı Sınırları Değiştiriyor

İtalya ve İsviçre arasındaki dağ buzullarındaki erimenin ülke sınırlarını etkilediği uyarısında bulunuldu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:02
Dağ Buzullarındaki Eriğin Artışı Sınırları Değiştiriyor

İklim Değişikliği ve Buzul Eriği

Küresel ısınmanın etkisiyle dağ buzullarındaki erimeler, İtalya ile İsviçre arasındaki sınırların değişmesine yol açıyor. Uzmanlar, bu durumun çevresel ve uluslararası siyasal sorunları artırabileceği konusunda uyarıyor.

Yüzde 10'luk Buzul Kaybı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, Avrupa Alpleri'ndeki buzullar son iki yıl içerisinde hacimlerinin yüzde 10'unu kaybetti. 2022, buzul kayıplarında rekor bir yıl olarak kaydedildi.

Uzman Görüşleri

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim değişikliğinin etkileri hakkında şu bilgileri paylaştı:

  • İklim değişikliği, dağlardaki buzulların erimesine neden oluyor.
  • Buzullar, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'una ev sahipliği yapıyor.

Buzullardaki Erimenin Sonuçları

Prof. Dr. Tağıl, buzulların erimesinin tatlı su kaynaklarını tehdit ettiğini belirtti ve bunun yanı sıra doğal afetlerin sıklığını artırabileceğine dikkat çekti. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre, 2023, tarihsel bir erime yılı oldu ve 600 gigaton'dan fazla su kaybı yaşandı.

Siyasi Sorumluluklar ve Ekonomik Etkiler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Aydın, iki ülke sınırındaki dağların erimesiyle İtalya'nın toprak kaybettiğini ve İsviçre'nin kazandığını söyledi. Bu durum, bölgedeki kayak merkezlerini ve uluslararası ilişkileri etkileyebilir.

Gelecekteki Senaryolar

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle buzul kayıplarının devam edeceğine ve uluslararası sınırların yeniden belirlenmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, bu durum, hem ekonomik hem de güvenlik açısından zorluklar yaratabilir.

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