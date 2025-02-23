Dağlık Karabağ'daki Hocalı Katliamı ve Türk Siyasetinin Dönüm Noktaları

Hocalı Katliamı: Bir Tarihin Kara Lekesi

Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçleri tarafından aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 613 kişi katledildi. Babası, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası Azerbaycan'a karşı toprak iddialarında bulunan Ermenistandan gelen saldırılara, Hocalı'nın stratejik önemini kullanarak karşılık verdi.

Ablukaya alınan Hocalı, 25 Şubat 1992'de yoğun saldırılara maruz kalırken, Ermeniler gece saatlerinde Sovyet Rus ordusunun 366. Motorize Alayı'ndan da yardım alarak üç koldan baskın düzenledi. Bu katliam, yalnızca bir işgal değil, aynı zamanda 20. yüzyılın en kanlı insanlık suçlarından biri olarak tarihe geçti.

O dönemde Hocalı'da yaşayan 7 bin kişiden sadece 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulurken, 1275 kişi esir alındı; bu kişilerin 150'si hakkında hiçbir bilgi elde edilemedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 22 Nisan 2010'da Hocalı'da yaşanan olayları savaş suçlarıyla eşdeğer buldu.

Bugüne kadar, 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi, Hocalı katliamını kınayan ve soykırım olarak gören kararlar aldı.

Necmettin Erbakan'ın Ölümü ve Türk Siyaseti

Necmettin Erbakan, 27 Şubat 2011'de solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Erbakan, siyaset hayatına 1969 yılında bağımsız milletvekili olarak başladı ve 1970'de Milli Nizam Partisi'ni kurarak Milli Görüş hareketini başlattı.

Erbakan, partisinin birçok kez kapatılmasının ardından Refah Partisi ile 1994 yerel seçimlerinde büyük başarılar elde etti ve 28 Haziran 1996'da başbakanlık görevine geldi. Ancak, 28 Şubat 1997'deki postmodern darbe süreci, siyasi kariyerinde derin izler bıraktı.

Erbakan'ın liderliğindeki Refah Partisi, o dönemdeki koalisyon hükümeti tarafından düşürüldü ve Erbakan, siyasi yasakla karşılaştı. Siyasi yasak kaldırılmasına rağmen, yaşamı boyunca birçok zorlu süreçten geçti ve Saadet Partisini kurarak mücadelesine devam etti.

28 Şubat Sürecinin Ardındaki İzler

Millî Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997'de aldığı kararlarla Türkiye'de birçok değişikliğe imza attı. Refah Partisi iktidarı sona ererken, MGK'nın kararları, Türk toplumunda hala tartışılmaya devam ediyor. Erbakan, bu dönemde aldığı kararlar sonrasında istifaya zorlandı ve siyasi hayatında yeni bir döneme girdi.

Bugün, Hocalı katliamı ve Erbakan'ın siyasi mirası, Türk tarihinin önemli kilometre taşları olarak anılmakta. Bu anmalar, geçmişin unutturmamak adına toplum üzerindeki etkilerini sürdürüyor.