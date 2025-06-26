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Dakar YEE, Senegallilere Ebru Sanatını Tanıtacak Atölye Düzenliyor

Dakar Yunus Emre Enstitüsü, Senegallilere ebru sanatını tanıtacak 1 haftalık bir atölye başlattı. Ebru sanatçıları yetiştiriliyor.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 20:54
Dakar YEE, Senegallilere Ebru Sanatını Tanıtacak Atölye Düzenliyor

Dakar YEE, Ebru Sanatını Senegal'de Yaygınlaştırıyor

Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Senegal'de ebru sanatını tanıtmak ve yeni ebru sanatçıları yetiştirmek amacıyla 1 hafta sürecek ebru atölyesi düzenliyor.

Atölye, 24 Haziran tarihinde ebru sanatçısı Eda Özbekkangay tarafından başlatıldı ve katılımcılar sanatı uygulama fırsatı buluyor.

Özel Eğitim İmkanı ve Anlamlı İlgi

Atölye çerçevesinde Özbekkangay, üç Senegalli katılımcıya ebru sanatı öğretmenliği için özel eğitim vermektedir. Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, katılımcıların ebru sanatına gösterdiği yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Efe, “Senegal, el sanatlarına ve özellikle resim ile boyama sanatlanna önem veren bir ülke. Ebru, onların daha önce deneyimlemediği bir sanat dalı, bu nedenle merakla katılıyorlar; öğrendikçe adeta büyüleniyorlar” diyerek ebru atölyesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, talep doğrultusunda çocuklar için de ayrı bir atölye açacaklarını duyurdu.

Sanat Dünyasından Katılımcılar

Atölyeye, kültür-sanat dünyasından isimlerin de katıldığına değinen Efe, El Sanatlarını Geliştirme ve Tanıtma Ajansı Genel Müdürü Sophie Zynga Sy'nin katılımını ve ebru desenli bir fular yapışını vurguladı. Senegalli ressam Djibril Coulibaly de, kullandığı parmak izi tekniğiyle ebruyu harmanlayarak benzersiz bir eser oluşturdu.

Dakar YEE, Türk ebru sanatının Senegalli sanatçılara tanıtılmasının kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Efe, atölyeye Senegal'in yanı sıra Dakar'da yaşayan yabancıların ve hatta yabancı büyükelçilerin de ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Ebru atölyesi 1 Temmuz'a kadar devam edecek.

Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 1 hafta sürecek ebru atölyesiyle hem Senegal'de ebru sanatını...

Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 1 hafta sürecek ebru atölyesiyle hem Senegal'de ebru sanatını tanıtacak hem de ebru sanatçıları yetiştirecek. Dakar YEE'de 24 Haziran'da başlayan, ebru sanatçısı Eda Özbekkangay tarafından düzenlenen atölyede, katılımcılar ebru sanatını deneyimliyor. Atölye kapsamında Özbekkangay, ebru sanatı öğretmenliği için de 3 Senegalliye özel eğitim veriyor.

Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 1 hafta sürecek ebru atölyesiyle hem Senegal'de ebru sanatını...

Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 1 hafta sürecek ebru atölyesiyle hem Senegal'de ebru sanatını tanıtacak hem de ebru sanatçıları yetiştirecek. Dakar YEE'de 24 Haziran'da başlayan, ebru sanatçısı Eda Özbekkangay tarafından düzenlenen atölyede, katılımcılar ebru sanatını deneyimliyor. Atölye kapsamında Özbekkangay, ebru sanatı öğretmenliği için de 3 Senegalliye özel eğitim veriyor.

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