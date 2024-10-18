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Dalaman'daki Orman Yangınında 5 Helikopter Destanı

MSB, Dalaman'daki yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopterle destek verdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:37
Dalaman'daki Orman Yangınında 5 Helikopter Destanı

Dalaman Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen orman yangını için Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acil bir destek süreci başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Dalaman'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 5 helikopter görevlendirilmiştir," denildi. Yangınla Mücadelede Hızlı Önlemler

Bu tür durumlarda, hava destekli müdahalelerin önemi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Helikopterlerin yangın alanındaki çalışmalara dahil edilmesi, yangının kontrol altına alınmasında kritik bir rol üstleniyor.

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