Dalış Tutkunları Van Gölü'nde Eğitim Alıyor

Van Gölü'nde Dalış Eğitimi Başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, dalış tutkunları için açılan dalış okulunda bu yıl 50 kişiye dalgıçlık eğitimi veriliyor. Yukarı Deniz Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği Sualtı Dalış Eğitim ve Turizm Projesi kapsamında eğitimler sürdürülüyor.

Gölün Derinliklerinde Güzellikler Keşfediliyor

Bu projeye katılan dalış tutkunları, dernek bünyesindeki deneyimli eğitmenlerle birlikte Van Gölü'nün mavi sularında eğitim alıyor. Eğitimler sonunda başarılı olan katılımcılar, dalgıçlık belgesi almaya hak kazanıyor.

Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, dalış sezonunun bu yıl açıldığını ve 15 yaş üstü bireylere dalış eğitimi vermeye başladıklarını belirtti. Birol, şu bilgileri verdi:

"Şu anda 1, 2 ve 3 yıldız dalış eğitimleri veriyoruz. Van Gölü Havzası bize çok şey sunuyor. Mikrobiyalitlerin, kale kalıntılarının ve batık gemilerin bulunduğu bölgelere dalış yapıyoruz. Ayrıca, bu yıl eğitimlerimize katılan 50 kişi ile birlikte kano yarışları ve yüzme eğitimleri de düzenleniyor. İnsanları buraya hem dalış hem de yüzmeye bekliyoruz. Adilcevaz ve Bitlis'in hak ettiği yeri bulacağına inanıyoruz."

Dalış Eğitimi Deneyimi

Dalış eğitimine katılan Enes Tutçu, Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri keşfetme heyecanı içinde olduğunu ifade etti. Tutçu, "Hocalarımız sayesinde bu eğitime başladım. Eğitimler oldukça keyifli geçiyor. Hocalarımızın yönlendirmeleri ile su altının zenginliklerini keşfetme fırsatı buluyoruz. Tüm genç arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz." dedi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde açılan dalış okulunda bu yıl 50 kişiye dalgıçlık eğitimi veriliyor. İlçede faaliyet yürüten Yukarı Deniz Derneğinin hazırladığı ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "Sualtı Dalış Eğitim ve Turizm Projesi" devam ediyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde açılan dalış okulunda bu yıl 50 kişiye dalgıçlık eğitimi veriliyor. İlçede faaliyet yürüten Yukarı Deniz Derneğinin hazırladığı ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "Sualtı Dalış Eğitim ve Turizm Projesi" devam ediyor.