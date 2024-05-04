Daltonlar suç örgütü üyelerine operasyon: 14 kişi yakalandı

İstanbul’da Beşiktaş, Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Başakşehir, Esenyurt gibi farklı ilçelerde düzenlenen “Mahzen-37” operasyonları sonucunda, Beratcan Gökdemir’in elebaşılığını yaptığı ‘Daltonlar’ adlı suç örgütünün 14 şüphelisinin yakalandığı bildirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütünün, öldürmeye teşebbüs, alı koyma, iş yeri kurşunlama, kasten yaralama, tehdit gibi pek çok suça karıştığını ve bu örgüte mensup 14 kişinin yakalanmış olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Organize suç örgütü ‘Daltonlar’ın elebaşı Beratcan Gökdemir’in ise yurt dışında firari olduğu biliniyor.