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Dalyan Kanalı'nda Elektrikli Tekne Dönüşümü Hedefleniyor

Dalyan Kanalı'nda 2026'ya kadar 250 tur teknesinin elektrikliye dönüştürülmesi planlanıyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:26
Dalyan Kanalı'nda Elektrikli Tekne Dönüşümü Hedefleniyor

Dalyan Kanalı'nda Elektrikli Geçiş Dönemi

Muğla'nın muhteşem doğasıyla dikkat çeken Dalyan Kanalı'nda, 500 tur teknesinin yarısının 2026 yılı sonuna kadar elektrikliye dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu önemli proje, Ortaca ile Köyceğiz ilçeleri arasındaki labirent görünümlü sazlıkların geleceği için oldukça kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, elektrikli teknelere geçiş için uzun yıllardır çaba sarf ettiklerini ifade etti. Yalılı, projeyle ilgili son toplantının Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildiğini belirtti.

Yalılı, ilgili makamların projeye destek vereceğine ve yönetmelik değişikliği yapılacağına dair güvence verdi. Elektrikli dönüşüm projesinin hayata geçmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Bu çevre dostu girişimin, Dalyan'ın doğal güzelliklerinin korunmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda 500 tur teknesinden yarısının 2026 yılı sonuna kadar elektrikliye...

Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda 500 tur teknesinden yarısının 2026 yılı sonuna kadar elektrikliye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda 500 tur teknesinden yarısının 2026 yılı sonuna kadar elektrikliye...

Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda 500 tur teknesinden yarısının 2026 yılı sonuna kadar elektrikliye dönüştürülmesi hedefleniyor.

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