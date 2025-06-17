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Danimarka, AB Dönem Başkanlığını Güvenlik ve Rekabetçilikle Başlatıyor

Danimarka, 1 Temmuz'dan itibaren AB dönem başkanlığında Avrupa'nın güvenliği ve rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 13:14
Danimarka, AB Dönem Başkanlığını Güvenlik ve Rekabetçilikle Başlatıyor

Danimarka'nın AB Dönem Başkanlığı Başlıyor

Danimarka, 1 Temmuz'dan itibaren altı ay süreyle Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenecek. Bu süreçte, Danimarka'nın öncelikli gündem maddeleri arasında Avrupa'nın savunması ve güvenliği ile ekonomik rekabetçiliği artırmak yer alacak.

Gronbech-Jensen'den Açıklamalar

AB Konseyinin dönem başkanlığı görevini devralacak olan Danimarka, 1 Ocak 2026'ya kadar üye ülkelerle çeşitli düzeylerde toplantılar düzenleyecek ve Konseyin gündemini belirleyecek.

Brüksel’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan AB nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Carsten Gronbech-Jensen, dönem başkanlığında güvenlik ve rekabetçilik konularının ön planda olacağını vurgulayarak, "Bu iki alan, güvenlik teması açısından önemli rol oynayacak." dedi.

Defans Sanayisi ve Yeşil Geçiş

Gronbech-Jensen, AB Komisyonu'nun 2030'a kadar savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik Beyaz Bülten planına atıfta bulunarak, bürokrasinin azaltılmasının, rekabetin artırılmasının ve dış kaynak bağımlılığının azaltılmasının önemine değindi.

“Yeşil geçiş” konusunu da ele alan diplomat, bu başlığın fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma ve daha rekabetçi bir Avrupa endüstrisi yaratma çabalarını destekleyecek temel öncelik olacağını ifade etti.

Görüşmeler ve Savunma Harcaması Hedefleri

ABD ile Grönland gerginliği hakkında bir soruya yanıt veren Gronbech-Jensen, bu meselenin Danimarka'nın dönem başkanlığının sorumlulukları arasında olmadığına dikkat çekti. Ayrıca, NATO’nun 24-25 Haziran'daki zirvesinde onaylanması beklenen yeni "%5" savunma harcaması hedefinin, Avrupa ülkeleri için kendi savunmalarına karşı daha fazla sorumluluk üstlenmelerini gerektirdiğini belirtti.

Birçok Avrupa ülkesinin yüzde 2 hedefini bile karşılayamadığını ekleyen Gronbech-Jensen, Danimarka'nın dönem başkanlığını, 1 Ocak 2026'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) devredeceğini sözlerine ekledi.

Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşu Avrupa Politikalar Merkezi (EPC), Danimarka'nın AB...

Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşu Avrupa Politikalar Merkezi (EPC), Danimarka'nın AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Carsten Gronbech-Jensen'in katıldığı etkinlik düzenledi. Büyükelçi, ülkesinin 1 Temmuz 2025'te başlayacak AB dönem başkanlığına ilişkin açıklama yaptı.

Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşu Avrupa Politikalar Merkezi (EPC), Danimarka'nın AB...

Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşu Avrupa Politikalar Merkezi (EPC), Danimarka'nın AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Carsten Gronbech-Jensen'in katıldığı etkinlik düzenledi. Büyükelçi, ülkesinin 1 Temmuz 2025'te başlayacak AB dönem başkanlığına ilişkin açıklama yaptı.

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