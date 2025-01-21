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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen: Trump'la Avrupa Yeni Bir Gerçeklikle Karşılaşıyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın göreve başlamasıyla Avrupa'nın yeni zorluklarla yüzleşeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:46
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen: Trump'la Avrupa Yeni Bir Gerçeklikle Karşılaşıyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den Trump Değerlendirmesi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek göreve başlamasıyla birlikte Avrupa'nın yeni bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalacağına dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın sürecin başlangıcındaki etkilerini ele aldı.

Öngörülemez Bir Süreç

Frederiksen, Trump'ın henüz göreve başlamasıyla birlikte Avrupa için oluşan yeni durumun, kıtanın geleceğini etkileyebileceğini vurguladı. Danimarka'nın karşı karşıya olduğu zorlukların artan bir öngörülemezlik içerdiğini belirtti: "Ne yazık ki daha öngörülemez hale geldi."

Grönland ve Arktik'in Önemi

Frederiksen, Danimarka dış politikasında Grönland ve Arktik bölgesinin artan önemine de dikkat çekti. Bu bölgedeki diplomatik çabaların dikkatlice dengelendiğini ifade eden Başbakan, oluşan yeni dinamikler ışığında Danimarka'nın askeri kabiliyetlerini artırması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın Grönland Açıklamaları Tepki Çekti

Trump, 23 Aralık 2024'te yaptığı bir paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğini savunmuştu. Bu açıklama, Grönland yetkilileri ve diğer birçok kesimden sert tepkilere yol açtı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız." ifadesiyle, ada üzerindeki mülkiyet iddialarına yanıt verdi.

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