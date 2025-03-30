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Danimarka'da Trump'ın Grönland Planına Protesto

Danimarka'da yüzlerce gösterici, Trump'ın Grönland'ı kontrol altına almasına yönelik planları protesto etti.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:01
Danimarka'da Trump'ın Grönland Planına Protesto

Danimarka'da Trump'ın Grönland Planlarına Tepki

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı kontrol altına alma planlarına karşı protesto düzenledi. Danimarka merkezli DR haberine göre, göstericiler, ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance'ın Ada'ya yaptığı ziyaretin ardından Kopenhag'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericilerden Sert Tepki

Danimarka ve Grönlandlılardan oluşan grup, Vance'ın açıklamalarına karşı çıkarak, "Grönland satılık değil" ve "Vazgeç ABD" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, ABD'nin ada üzerindeki kontrol isteğine son vermesi çağrısında bulundu.

Mogens Lykketoft'tan Çağrı

Protestoya katılan eski Danimarka Dışişleri Bakanı Mogens Lykketoft, yaptığı açıklamada, "Davamızı, ülkelerin ezici çoğunluğunun Grönland'a yönelik ABD saldırganlığını kınayacağı BM'de savunmalıyız" dedi. Ayrıca, Grönland'ın fethedilmesi fikrine karşı çıkan Amerikalıların desteğini talep etmenin önemine vurgu yaptı: "Asla pes etmemeliyiz."

Trump'ın Grönland Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki süre boyunca Grönland'ı kontrol altına alma isteklerini dile getirdi. 23 Aralık 2024'te yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak adanın mülkiyetini "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirdi. Ayrıca, 13 Mart'ta Oval Ofis'teki NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, "(Grönland'ın ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Danimarka ile görüşüyoruz, ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Grönland ve Danimarka'dan Cevap

Grönland yönetimi, Trump'ın açıklamalarına yönelik karşılık vererek adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde ifadelerde bulundu. Danimarka hükümeti ise Grönland'ın yanında durmaya devam ettiklerini belirtiler.

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