Danimarka'da Yolcu Treni Raydan Çıktı: 1 Ölü, En Az 20 Yaralı

Danimarka'nın Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

Kaza ve yaralı bilgileri

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkent Kopenhag'dan Sonderborg'a gitmesi beklenen tren, Tinglev ile Kliplev arasındaki güzergahta raydan çıktı. Polis, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada ölüm ve yaralanma sayılarını doğruladı.

Kurtarma çalışmaları ve bölgedeki gelişmeler

Danimarka basınında aktarılanlara göre, Almanya'dan ambulans ekipleri sevk edildi; ayrıca köpek ve dronlarla arama-kurtarma çalışmaları yürütüldü. Olay yerine ilişkin paylaşılan görüntülerde kazaya bazı araçların da karıştığı görüldü.

Kazanın meydana geldiği güzergahta hafta sonunda yapılması planlanan tren seferleri iptal edildi.

Soruşturma

Danimarka Ulaştırma Bakanı Thomas Danielsen, düzenlediği basın toplantısında kazanın tüm yönleriyle soruşturulacağını ve incelemenin süreceğini bildirdi.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe kamuoyuna duyurulacaktır.