Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Trump-Putin Görüşmesine Hayal Kırıklığı Yorumları

Danimarka'dan Trump-Putin Telefon Görüşmesine Yorum

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Rasmussen, DR yayın kuruluşuna yaptığı değerlendirmede, görüşmeyi "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Bakan, "ABD'nin, Ukrayna ile üzerinde anlaştığı 30 günlük ateşkes konusunda hiçbir şey çıkmadığını söyleyebilirim. Bu, elbette hayal kırıklığı yaratıyor. Bu Amerikalılara yönelik bir eleştiri değil, Putin'i, Amerikalılar ve Ukraynalıların istediğini birebir vermediği için eleştiriyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye rağmen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarına devam ettiğine dikkat çeken Rasmussen, "Ukrayna’ya askeri destek sağlamayı sürdürmeliyiz." dedi.

Görüşmenin Detayları

Trump ile Putin arasında dün yapılan, yaklaşık 2,5 saat süren telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine dair detaylar ele alındı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, "Meselenin tırmanmasının önlenmesi, siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması için temel koşulun, Kiev’e yabancı askeri desteğin ve istihbarat bilgilerinin aktarılmasının tamamen durdurulması gerektiği" vurgulandı. Ayrıca, Trump'ın Kursk bölgesinde kuşatılan Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanması yönündeki çağrısına Rus tarafının insani kaygılarla hareket etmeye hazır olduğu belirtildi.