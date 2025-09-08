Danimarka, Grönland'da NATO ile 'Arctic Light 2025' Tatbikatını Başlatıyor

Danimarka, Grönland'da NATO müttefikleriyle 'Arctic Light 2025' kapsamında 550'den fazla askerle 19 Eylül'e kadar sürecek geniş kapsamlı tatbikat düzenliyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:28
Yarın başlayacak tatbikat 19 Eylül'e kadar devam edecek

Danimarka, Krallığın çatısı altında bulunan Grönlandda NATO müttefikleriyle ortaklaşa geniş kapsamlı bir askeri tatbikatı başlatacağını açıkladı.

Danimarka Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri ile Fransa, Almanya, İsveç ve Norveçin katılımıyla yarın başlayacak tatbikatın 19 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.

Tatbikat kapsamında 550'den fazla asker görev alacak ve faaliyetler kara, deniz ve havada gerçekleştirilecek.

Açıklamada, 'Arctic Light 2025' tatbikatının NATO müttefiklerinin ortak müdahale yeteneklerinin güçlendirilmesine odaklandığı vurgulandı.

