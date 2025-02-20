Danimarka, Rus Tehdidine Karşı Savunma Harcamalarını 7 Milyar Dolar Artırıyor

Danimarka, Rus Tehdidi Nedeniyle Savunma Harcamalarını Artırıyor

Danimarka, Baltık Denizi'nde yükselen Rus tehdidi sebebiyle savunma harcamalarını önümüzdeki 2 yıl içerisinde 7 milyar dolar artırmayı hedefliyor.

Başbakan Mette Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, askeri ihtiyaçların önemine vurgu yaptı. Ülkesinin savaş kabiliyetini artırmak amacıyla 7 milyar dolarlık bir fon oluşturacaklarını ifade eden Frederiksen, "Yeniden silahlanan ve başkalarına saldırmaya hazırlanan bir Rusya ile karşı karşıyayız. Son yılların en tehlikeli durumunun içindeyiz." şeklinde konuştu.

Frederiksen, askeri savunmaya öncelik verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Şu anda önemli olan tek şey hız. Çünkü gerçek şu ki, diğer ülkelerin gerisinde kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka'nın savunma bütçesindeki bu 7 milyar dolarlık artış ile ulusal savunma anlaşması çerçevesinde 2033 yılına kadar tahsil edilmesi planlanan toplam yaklaşık 28 milyar dolarlık fon tamamlanmış olacak.