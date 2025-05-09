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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 157. yıl dönümünde Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 16:27
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 157. yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yiğit liderliğindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Çelenk bırakan Zeki Yiğit, ardından saygı duruşunda bulundu.

Sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yiğit, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygu dolu mesajını yazdı:

"Yüce Atatürk, aziz milletimizin kadim hukuk ve adalet anlayışının tezahürü olan Danıştayın 157. kuruluş yıl dönümünde Danıştay ve idari yargı mensupları olarak manevi huzurundayız. Kurulduğu 10 Mayıs 1868 tarihinden bugüne kadar adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetlerin korunması ve hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi için Türk hukukuna önemli katkılar sunan Danıştay, hakkın ve adaletin daima üstün tutulması için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir.

Türk milleti adına yargılama görevini ifa eden yargı mensupları olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, insan haklarına saygılı ve demokratik değerlere bağlı hukuk devletinin güçlendirilmesi için ülkemize ve milletimize üstün gayretle hizmet etmeyi sürdüreceğimizi huzurlarınızda ifade ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizi, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükran duygularıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 157. yıl dönümü ve...

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 157. yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 157. yıl dönümü ve...

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 157. yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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