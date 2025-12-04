Dara Antik Kenti'nde ATV Safari Başladı — Mardin'de Tarih ve Macera

Mardin'in tarihi hazinesi 3 bin yıllık Dara Antik Kenti, kültür turizmine eklenen ATV safari turlarıyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Bölgenin bilinmeyen rotalarını açan turlar, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Proje ve Hedefler

Yıllardır turizm sektöründe faaliyet gösteren ATV yetkilisi Bilal Büyük ve Devran Yıldız tarafından başlatılan proje, kentin tarihini macera turizmiyle buluşturdu. Yaklaşık 40 gündür faaliyette olan turlar, ziyaretçilere tarihin gölgesinde heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Bilal Büyük şunları söyledi: "Yıllardır turizmci olduğumuzdan dolayı bölgede bir aktivite planladık, o da ATV safari turuydu. Genel itibarıyla Mardin Dara Antik Kentinde bu projeyi yürütüyoruz ve bölgeye daha fazla misafir çekmeyi öngörüyoruz. Şu an tam olarak yaklaşık kırk gündür faaliyet gösteriyoruz. Bölgede yıllık bir milyon ziyaretçi ağırlanıyor ve biz bunu artırmayı hedefliyoruz. Genel itibarıyla altı farklı destinasyonu gezdiriyoruz. Dara Antik Kentine gelen misafirlerimiz genellikle sadece nekropol ve zindan bölümüne gidiyorlar, ancak altı farklı destinasyona sadece biz götürüyoruz. Amacımız bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirip daha fazla turist çekmek".

Güvenlik: Dron ve GPS ile Üst Düzey Takip

Turlarda güvenlik birinci öncelik. 16 yaş ve üzeri ve ehliyet sahibi sürücüler turlara katılabiliyor; kask ve kemer kullanımı zorunlu. Araçlar GPS donanımlı olup, organizatörler misafirlerin rotalarını anlık takip edebiliyor. Ayrıca dron çekimleriyle güvenlik denetimi sağlanıyor.

Bilal Büyük konuya dair şu açıklamayı yaptı: "Misafirlerimizin kask ve kemer takması zorunludur. Araçlarımızın tamamı GPS donanımlı ve misafirlerimizin hangi rotada gittiğini görebiliyoruz. Ek olarak dron çekimlerimiz oluyor, bu çekimlerde güvenlik talimatlarına uymayan misafirlerimizi tespit edersek turlarını iptal etmek durumunda kalıyoruz. On altı yaş ve üzeri sürücü ehliyeti olan tüm misafirlerimiz bu tura katılabilir’’ diye konuştu.

Sosyal Medya ve Rezervasyonlar

Devran Yıldız ise sosyal medyanın ilgi ve rezervasyonlara etkisini şöyle anlattı: "Biz burayı faaliyete geçirdikten sonra turist sayılarımız daha çok arttı, talepler oluşuyor ve burası daha çok ilgi çekiyor. İnsanlar sosyal medyada gördükçe gelme potansiyelleri de yükselmeye başladı. Şirket ve rezervasyon telefonlarımız mevcut; misafirlerimiz akşamdan, bir gün veya iki gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak geliyorlar. Yeni ATV’ler alacağız, parkurumuzu büyüteceğiz ve yeni parkurlar açacağız. İşletmemizi daha da genişleterek ilerleyeceğiz".

Ziyaretçi Deneyimi

Kahramanmaraş’tan tura katılan Aykut Bağrıaçık deneyimini şöyle paylaştı: "Daha önce ATV deneyimim olmuştu. Buranın antik kent olması ve daha önce böyle bir yere gelmemiş olmamız bizi çekti. Parkur ve arazi güzel. Biz tarihi yerlere biraz meraklıyız, işin açığı merakımızdan geldik ve beğendik. En çok hoşuma giden şey arkadaşlarımla beraber olmak; bir de tarihi yerleri gezmeyi seviyoruz."

DARA ANTİK KENTİ’NDE TARİH VE ADRENALİN BULUŞTU: ATV SAFARİ TURLARI BAŞLADI