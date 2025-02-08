Darende'de Çocuklar Kar Eğlencesine Doydu

Darende'de Kar Yağışı Şenlik Yarattı

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü. Kar yağışını fırsat bilen minikler, sokaklarda kartopu oynayarak ve kızak kayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Aileler de Eğlenceye Ortak Oldu

Aileler, çocuklarının bu keyifli anlarına katılarak onlara eşlik etti. Darende'deki sokaklar, karla kaplı eğlenceli anların yaşandığı rengarenk görüntülerle doldu.

Güvenlik Uyarıları ve Yol Çalışmaları

Yetkililer, yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karla mücadele ekipleri, yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar Yağışı Devam Edecek

Uzmanlar, Darende'deki kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Bu durum, çocuklar için daha fazla eğlencenin kapılarını aralayacak.

Malatya'nın Darende ilçesinde kar etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı, kızak kayarak eğlendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kar etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı, kızak kayarak eğlendi.