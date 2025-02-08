DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.441.125,8 0,07%

Darende'de Çocuklar Kar Eğlencesine Doydu

Darende'de etkili olan kar yağışı, çocukların sokaklarda eğlencesine fırsat sundu. Kartopu ve kızak keyfi yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:23
Darende'de Çocuklar Kar Eğlencesine Doydu

Darende'de Kar Yağışı Şenlik Yarattı

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü. Kar yağışını fırsat bilen minikler, sokaklarda kartopu oynayarak ve kızak kayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Aileler de Eğlenceye Ortak Oldu

Aileler, çocuklarının bu keyifli anlarına katılarak onlara eşlik etti. Darende'deki sokaklar, karla kaplı eğlenceli anların yaşandığı rengarenk görüntülerle doldu.

Güvenlik Uyarıları ve Yol Çalışmaları

Yetkililer, yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karla mücadele ekipleri, yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar Yağışı Devam Edecek

Uzmanlar, Darende'deki kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Bu durum, çocuklar için daha fazla eğlencenin kapılarını aralayacak.

Malatya'nın Darende ilçesinde kar etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokaklara...

Malatya'nın Darende ilçesinde kar etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı, kızak kayarak eğlendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kar etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokaklara...

Malatya'nın Darende ilçesinde kar etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı, kızak kayarak eğlendi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
2
Suudi Arabistan ve BAE'den Orta Doğu İçin Barış ve İşbirliği Vurgusu
3
Diyanet Başkanı Ali Erbaş Osmaniye'de Yeni Kur'an Kursu Açılışında
4
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin Halkının Yaşama Hakkı Savunulmalı
5
Fatih'te Balıkçılar, Denize Düşen Kadını Kurtardı
6
Modi'nin Partisi Delhi Seçimlerini 30 Yıl Sonra Kazandı
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Eğitim-Bir-Sen Buluşması'nda Güçlü Mesajlar

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!