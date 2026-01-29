Darende'de Zabıta Denetimleri: Gramaj ve Fiyat Etiketleri İncelendi

Darende Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde gramaj, son kullanım tarihi ve fiyat etiketleri başta olmak üzere işletmeleri denetledi; Başkan Alican Bozkurt süreç devam dedi.