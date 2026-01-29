Darende'de Zabıta Denetimleri: Gramaj ve Fiyat Etiketleri İncelendi

Darende Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde gramaj, son kullanım tarihi ve fiyat etiketleri başta olmak üzere işletmeleri denetledi; Başkan Alican Bozkurt süreç devam dedi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:26
İşletmelerde hijyen ve fiyat uyumuna odaklanıldı

Malatya’nın Darende Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde rutin denetimlerini gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde işletmelerde gramaj, son kullanım tarihi, fiyat etiketi, temizlik şartları ile kasa ve raf fiyatları arasındaki uyum titizlikle incelendi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

