Darende'de Zabıta Denetimleri: Gramaj ve Fiyat Etiketleri İncelendi
İşletmelerde hijyen ve fiyat uyumuna odaklanıldı
Malatya’nın Darende Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde rutin denetimlerini gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde işletmelerde gramaj, son kullanım tarihi, fiyat etiketi, temizlik şartları ile kasa ve raf fiyatları arasındaki uyum titizlikle incelendi.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
