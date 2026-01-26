ERÜ Hastaneleri'nde Yenileme Sürüyor: 800 Yataklı Yeni Hastane 2026'da

ERÜ Hastaneleri'nde Yenileme Çalışmaları Sürüyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde, yeni 800 yataklı hastanenin temelinin atılmasından önce mevcut binanın hizmet kalitesini korumak amacıyla kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor.

Yenileme çalışmaları ve hedefler

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan tarafından ziyaret edilen servislerde, yetkililerden bilgi alındı. Rektör Altun, yeni hastane inşaatına 2026 yılında başlanmadan önce mevcut binanın hizmet akışının etkilenmemesi için yenilemelere önem verdiklerini belirtti.

Daha önce 11 ve 12. katların yenilendiğini, şimdilerde ise 9 ve 10. katlarda çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Ayrıca projenin sismik izolatörlü 800 yataklı birinci etap hastane olarak 2026 yılı yatırım programına alındığını ve mevcut yenileme maliyetlerinin ERÜ'nün genel bütçesi tarafından karşılandığını söyledi.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Fatih Altun şu ifadeleri kullandı:

"Yenileme çalışmalarında her zaman bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e teşekkür ediyorum. Yenileme süreçlerinde bizlere her türlü desteğimizi sağlıyorlar. Sağlamaya da devam ediyorlar. Ben bu süreçlerde hastane yönetimine de çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar da hızlı bir şekilde organize oldular. Rektörlük olarak da bizler onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Yeni hastanemizin projesi de 2026 yılı yatırım planına alınmış oldu. 2026 yılı içerisinde onun yapımına başlamış olacağız. Ama o süreçten önce de hastanemizin vermiş olduğu hizmet kalitesinin etkilenmemesi içinde yenileme çalışmalarını gerçekleştirmiş oluyoruz."

Yenileme çalışmaları, hasta hizmet kalitesinin korunması ve yeni tesisin inşaat sürecine hazırlık amacıyla planlanmaya devam ediyor.

