Hayal Panosu Etkinliği: Tekirdağ'da Kadınların Hedefleri Sanatla Göründü

Hayal Panosu ile hedefler sanatla görünür oldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınların kişisel farkındalıklarını artırmak ve psikososyal güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini ekledi. Hayal Panosu Etkinliği katılımcılara hem yaratıcı bir deneyim hem de geleceğe yönelik somut adımlar atma fırsatı sundu.

Etkinlik detayları ve amaç

Etkinlik, Süleymanpaşa TEK Kafe Sahil'de düzenlendi. Kadınlar kendi yaşam hedeflerini ve hayallerini görselleştirerek kişisel panolar oluşturdu. Bu çalışmayla katılımcıların hedeflerini netleştirmeleri, içsel süreçlerini değerlendirmeleri ve gelecek beklentilerini somutlaştırmaları amaçlandı.

Rehberlik ve yürütme

Atölye çalışmasına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu da katılarak kadınlarla bir araya geldi. Çalışma, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Psikoloğu Rümeysa Güngör, Çocuk Gelişim Uzmanı Berre Çakırlar ve Sosyolog Selinay Demirhanöz rehberliğinde yürütüldü.

Atölyede katılımcılar, sanatın iyileştirici ve kapsayıcı gücünden yararlanarak kendi yaşamları üzerine düşünme, hedeflerini sorgulama ve geleceğe dair beklentilerini somut hale getirme fırsatı buldu. Hayallerini kağıda döken kadınlar, böylece kişisel yolculuklarında önemli bir adım attı.

Gelecek planı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınların sosyal, duygusal ve bireysel gelişimlerini destekleyen farkındalık çalışmalarını önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi hedefliyor.

HAYAL PANOSU ETKİNLİĞİNDE KADINLAR, YAŞAM HEDEFLERİNİ SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE GÖRÜNÜR KILARAK ANLAMLI BİR DENEYİM YAŞADI.