Hayal Panosu Etkinliği: Tekirdağ'da Kadınların Hedefleri Sanatla Göründü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hayal Panosu etkinliğinde kadınlar, Süleymanpaşa TEK Kafe Sahil'de hedeflerini sanatla görselleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:33
Hayal Panosu Etkinliği: Tekirdağ'da Kadınların Hedefleri Sanatla Göründü

Hayal Panosu ile hedefler sanatla görünür oldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınların kişisel farkındalıklarını artırmak ve psikososyal güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini ekledi. Hayal Panosu Etkinliği katılımcılara hem yaratıcı bir deneyim hem de geleceğe yönelik somut adımlar atma fırsatı sundu.

Etkinlik detayları ve amaç

Etkinlik, Süleymanpaşa TEK Kafe Sahil'de düzenlendi. Kadınlar kendi yaşam hedeflerini ve hayallerini görselleştirerek kişisel panolar oluşturdu. Bu çalışmayla katılımcıların hedeflerini netleştirmeleri, içsel süreçlerini değerlendirmeleri ve gelecek beklentilerini somutlaştırmaları amaçlandı.

Rehberlik ve yürütme

Atölye çalışmasına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu da katılarak kadınlarla bir araya geldi. Çalışma, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Psikoloğu Rümeysa Güngör, Çocuk Gelişim Uzmanı Berre Çakırlar ve Sosyolog Selinay Demirhanöz rehberliğinde yürütüldü.

Atölyede katılımcılar, sanatın iyileştirici ve kapsayıcı gücünden yararlanarak kendi yaşamları üzerine düşünme, hedeflerini sorgulama ve geleceğe dair beklentilerini somut hale getirme fırsatı buldu. Hayallerini kağıda döken kadınlar, böylece kişisel yolculuklarında önemli bir adım attı.

Gelecek planı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınların sosyal, duygusal ve bireysel gelişimlerini destekleyen farkındalık çalışmalarını önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi hedefliyor.

HAYAL PANOSU ETKİNLİĞİNDE KADINLAR, YAŞAM HEDEFLERİNİ SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE GÖRÜNÜR KILARAK...

HAYAL PANOSU ETKİNLİĞİNDE KADINLAR, YAŞAM HEDEFLERİNİ SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE GÖRÜNÜR KILARAK ANLAMLI BİR DENEYİM YAŞADI.

HAYAL PANOSU ETKİNLİĞİNDE KADINLAR, YAŞAM HEDEFLERİNİ SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE GÖRÜNÜR KILARAK...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' Çalıştayı — Boran'ın 'Allah'a Ulaşma' Vurgusu
2
Hayal Panosu Etkinliği: Tekirdağ'da Kadınların Hedefleri Sanatla Göründü
3
Türk Sondaj Gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı’ndan Geçti
4
Yıldırım Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
5
Ara Tatil, Çocukların Sosyal Gelişimini Destekliyor — Uzm. Psikolog Turan
6
Bursa'da Sağlıklı Zayıflama: Halil ve Fatma Yavaş 6,5 Yılda Kilolarını Verdi
7
Kocaeli'de Motosiklet, Scooter ve Motokuryelere 11.01.2026-13.01.2026 Trafik Yasağı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları