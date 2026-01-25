Bodrum’da "Gezen Tartı" ile Ücretsiz Vücut Analizi Başlıyor

Bodrum Belediyesi 'Gezen Tartı Projesi' ile ücretsiz vücut analiz hizmeti sunuyor; ilk durak Mumcular, Gölbaşı ve Karaova; 27-28 Ocak 2026 Mumcular Düğün Salonu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:54
Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından yürütülen proje mahalle mahalle yayılacak

Bodrum Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve vatandaşların sağlık bilincini artırmak amacıyla 'Gezen Tartı Projesi''ni hayata geçirdi. Proje, Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından yürütülecek.

Vatandaşlara ücretsiz vücut analiz hizmeti sunacak proje kapsamında katılımcılar vücut yağ oranı, kas kütlesi, metabolizma hızı ve ideal kilo gibi sağlık verilerine kolayca ulaşabilecek. Yapılan analizler, Sağlık Hizmetleri Bürosu bünyesinde görev yapan diyetisyen tarafından gerçekleştirilecek ve katılımcılara kişisel sağlık hedeflerine yönelik öneriler sunulacak.

Projenin ilk durağı Mumcular, Gölbaşı ve Karaova mahalleleri olacak. 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde, 10.30 ile 15.30 saatleri arasında Mumcular Düğün Salonu'nda Mumcular, Gölbaşı ve Karaova mahalle sakinleri "Gezen Tartı" hizmetinden faydalanabilecek.

Bodrum Belediyesi, sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla projeyi ocak, şubat ve mart ayları boyunca diğer mahallelere de taşıyacak.

