Menemen'de Ana Kucağı: Üç Bebek Bakım Kabini Törenle Açıldı

Menemen Belediyesi, Menemen İZBAN, Kent-2 ve Adliye önüne kurulan Ana Kucağı Yaşam Destek Noktalarını Kent-2'de düzenlenen törenle hizmete açtı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:25
Menemen Belediyesi, ilçenin üç farklı noktasına Ana Kucağı Yaşam Destek Noktası adıyla bebek bakım kabinleri yerleştirdi. Kabinler Menemen İZBAN, Kent-2 ve Menemen Adliyesi önüne kuruldu; açılış töreni Kent-2'de düzenlendi.

Doğumla birlikte hediye edilen "İyi ki doğdun bebek" paketlerinden başlayan anne ve çocuk odaklı projelerin ardından belediye, bu yeni hizmeti hayata geçirdi.

Açılış töreni

Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ev sahipliği yaptı. Açılışa AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, siyasi parti temsilcileri, kamu kuruluşları ve STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Pehlivan'ın mesajı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan: "Bir kent annelerine gösterdiği özen kadar medenidir. Bir kent bebeklerine sunduğu güvenli ortam kadar güçlüdür. Belediyecilik; hayatı kolaylaştırmaktır. İnsanı anlamaktır. Anne yorgunluğunu fark etmektir. Bir bebeğin ihtiyacını görmektir. Yeni doğum yapmış bir annenin dışarı çıkarken yaşadığı o tereddüdü düşündük. ’Bebeğim acıkırsa ne yaparım?’ kaygısını düşündük. Mahremiyet ihtiyacını düşündük. Ve dedik ki: Menemen’de hiçbir anne bu kaygıyı yaşamamalı. Bugün bu Ana Kucağı Yaşam Destek Noktasını Menemen’imize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Anne ve bebek; sadece bir ailenin değil, bir toplumun yarınıdır. Bir milletin geleceğidir. Bir şehrin umudu, sevinci ve en saf enerjisidir. Anneler güçlü olursa toplum güçlü olur. Anneler huzurlu olursa bebekler sağlıklı büyür. Bebekler sağlıklı büyürse geleceğimiz sağlam olur."

Kırkpınar'ın değerlendirmesi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: "Belediye Başkanımız, belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğinin en güzel örneklerini hem İzmir’e hem Ege Bölgesi’ne gösteriyor. Menemen’in çehresi çok kısa süre içinde değişti. Çok müthiş projeler hayata geçirildi ve çok güzel eserler üretildi. Biz de belediye başkanımıza bu çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Menemen’e geldiğimizde bu eserleri gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Bu hizmetlerin yapılması Menemen’e sevda işidir. Kadınlar ve bebekler için yapılan bu hizmet de çok önemlidir. Menemen gibi başarılı yerlere gelince ‘belediyecilik böyle yapılır’ diyoruz. Gelsinler, örnek alsınlar."

Orhan Vural

Orhan Vural

