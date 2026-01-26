Başkan Büyükkılıç Çarşı Melikgazi'yi Yerinde İnceledi

Alpaslan Mahallesi'nde sona yaklaşan proje incelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen ve açılışa gün sayan Çarşı Melikgazi projesini yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaret sırasında Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eşlik etti. Alpaslan Mahallesi'ndeki inşaat çalışmalarında sona gelinen modern ve konsept ticaret alanı hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, projenin güvenli ve yöresel markalara ev sahipliği yapacak bir mekân olacağını vurguladı.

Konuşmasında Çarşı Melikgazi'yi çok nezih bir ortam olarak nitelendiren Büyükkılıç, şöyle dedi: "Her şeyden önce hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehrimize yakıştı. Sürdürülebilirlik çok önemli. Yüzümüzün akı olarak bildiğimiz esnaflarımızın Kayserili hemşehrilerimize layık hizmetleri vereceklerini umuyor ve inanıyoruz".

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise projenin Ramazan ayı içinde açılacağını belirterek, ziyaret ve destekleri nedeniyle Büyükkılıç, Ahmet Çolakbayrakdar ve Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, çarşıdaki tüm bölümleri gezerek Başkan Palancıoğlu'ndan Çarşı Melikgazi hakkında detaylı bilgiler aldı.

