Darfur Sultanı Torunundan Sudan İçin Barış Çağrısı

Sudan'daki Savaş İçin Barış ve Diyalog Çağrısı

Son Darfur Sultanı Ali Dinar'ın torunu Ahmed Ali Dinar, Sudan'daki savaşın son bulmasının uzlaşı ve barış ile mümkün olduğunu vurguladı. Türkiye ile ilişkilerin Osmanlı dönemine dayandığını belirten Dinar, Sudan'daki çatışmaların derinlemesine çözümün sadece diyalog ile sağlanabileceğini ifade etti.

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Savaşın Nisan 2023'te başladığını ve 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Dinar, 14 milyon insanın yerinden edildiğini ve 25 milyonun üzerinde kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Mevcut durumun karmaşıklığına dikkat çeken Dinar, savaşın Sudan halkına dayatıldığını dile getirdi.

Çözüm İçin Diyalog Zorunluluğu

Diyalog ve barışın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Dinar, “Eğer herhangi bir tarafa yönelirsek bunun barışa yol açmasını beklemek saflık olur” dedi. Ülkenin geleceği ve altyapısının önemine değinen Dinar, herkesin bu konularla ilgilenmesinin gerektiğini belirtti.

Yardım Dağıtımında Zorunluluklar

Dinar, savaşın getirdiği zorluklar nedeniyle yardım dağıtımında yaşanan güçlükleri de aktardı. “Sudan Tası” adlı bir girişim başlatarak, yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. “Yerinden edilenlerin kamplarında acil yardıma ihtiyaç var.” diye ekledi.

Tarihi İlişkiler ve Kültür Ortaklığı

Dinar, Türkiye ile Sudan arasındaki tarihi bağların Osmanlı dönemine dayandığını ve iki ülkenin pek çok ortak kültürel unsuru olduğunu belirtti. “[strong>Ali Dinar, Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid ile olan ilişkisinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin her zorlu dönemde Sudan'ın yanında olduğunu kaydetti.

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