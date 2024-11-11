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Darfur Sultanı Torunundan Sudan İçin Barış Çağrısı

Son Darfur Sultanı Ali Dinar'ın torunu Ahmed Ali Dinar, Sudan'daki savaşın ancak barış ve diyalog ile sona erebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:48
Darfur Sultanı Torunundan Sudan İçin Barış Çağrısı

Sudan'daki Savaş İçin Barış ve Diyalog Çağrısı

Son Darfur Sultanı Ali Dinar'ın torunu Ahmed Ali Dinar, Sudan'daki savaşın son bulmasının uzlaşı ve barış ile mümkün olduğunu vurguladı. Türkiye ile ilişkilerin Osmanlı dönemine dayandığını belirten Dinar, Sudan'daki çatışmaların derinlemesine çözümün sadece diyalog ile sağlanabileceğini ifade etti.

Sudan'daki Krizin Derinliği

Savaşın Nisan 2023'te başladığını ve 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Dinar, 14 milyon insanın yerinden edildiğini ve 25 milyonun üzerinde kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Mevcut durumun karmaşıklığına dikkat çeken Dinar, savaşın Sudan halkına dayatıldığını dile getirdi.

Çözüm İçin Diyalog Zorunluluğu

Diyalog ve barışın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Dinar, “Eğer herhangi bir tarafa yönelirsek bunun barışa yol açmasını beklemek saflık olur” dedi. Ülkenin geleceği ve altyapısının önemine değinen Dinar, herkesin bu konularla ilgilenmesinin gerektiğini belirtti.

Yardım Dağıtımında Zorunluluklar

Dinar, savaşın getirdiği zorluklar nedeniyle yardım dağıtımında yaşanan güçlükleri de aktardı. “Sudan Tası” adlı bir girişim başlatarak, yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. “Yerinden edilenlerin kamplarında acil yardıma ihtiyaç var.” diye ekledi.

Tarihi İlişkiler ve Kültür Ortaklığı

Dinar, Türkiye ile Sudan arasındaki tarihi bağların Osmanlı dönemine dayandığını ve iki ülkenin pek çok ortak kültürel unsuru olduğunu belirtti. “[strong>Ali Dinar, Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid ile olan ilişkisinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin her zorlu dönemde Sudan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Sudan'daki İç Savaşın Güncel Durumu

Sudan'daki mevcut savaş, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrilmesinin ardından başlayan karmaşık bir güç mücadelesidir. Nisan 2023'ten itibaren süregelen çatışmalar sonucu dünya üzerindeki en büyük açlık krizlerinden biri

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Son Darfur Sultanı Ali Dinar'ın torunu Ahmed Ali Dinar, AA muhabirine verdiği röportajda, Sudan'da...

Son Darfur Sultanı Ali Dinar'ın torunu Ahmed Ali Dinar, AA muhabirine verdiği röportajda, Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Güçleri (HDG) arasında Nisan 2023'te başlayan, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 14 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ve 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç duruma düştüğü güç mücadelesini ve çözüm yollarını değerlendirdi.

Son Darfur Sultanı Ali Dinar'ın torunu Ahmed Ali Dinar, AA muhabirine verdiği röportajda, Sudan'da...

Son Darfur Sultanı Ali Dinar'ın torunu Ahmed Ali Dinar, AA muhabirine verdiği röportajda, Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Güçleri (HDG) arasında Nisan 2023'te başlayan, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 14 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ve 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç duruma düştüğü güç mücadelesini ve çözüm yollarını değerlendirdi.

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