Darıca'da 37 Bin Öğrenciye Uygulamalı Afet Eğitimi

2025 yılında Darıca'da 37 bin öğrenciye deprem ve doğal afetlere karşı farkındalık eğitimi verildi. Darıca Belediyesi'nin açıklamasına göre, kentin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi hedefiyle yıl boyunca kapsamlı bir eğitim ve tatbikat seferberliği düzenlendi.

Uygulamalı eğitim ve tatbikatlar

Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçedeki okullarda öğrencilere deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler uzman ekipler tarafından anlatıldı. Teorik eğitimlerin yanı sıra düzenlenen tatbikatlar ile öğrencilerin doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak kavramaları sağlandı.

Kurumsal kapasite artırıldı

Belediye bünyesinde faaliyetlerine başlayan Afet İşleri Müdürlüğü ile afet yönetiminin tek elden ve bilimsel verilerle yürütülmesi amaçlandı. Yeni kurulan birimle birlikte Afet Koordinasyon Merkezi de aktif hale getirildi. Sahada etkin görev alan Darıca Arama Kurtarma (DARK) birimi eğitimlerini tamamlayarak muhtemel afetlere karşı teyakkuz durumuna geçti.

Başkan Bıyık: "Yarını kurtaran bir yatırım"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: "Deprem ve doğal afetler, ne zaman yaşanacağını bilemediğimiz ancak her an hazırlıklı olmamız gereken gerçeklerdir. Biz Darıca Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, özellikle çocuklarımızdan başlayarak toplumun tüm kesimlerinde afet farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. 2025 yılında 37 bin öğrencimize ulaştığımız eğitim ve tatbikatlar, kentsel dönüşüm projelerimiz, Afet İşleri Müdürlüğümüz ve DARK ekibimizle Darıca’yı afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Afetlere hazırlık, bugünü değil yarını kurtaran bir yatırımdır. Darıca’nın, deprem ve doğal afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha güçlü bir kent olması yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

