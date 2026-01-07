Samsun'da 7 Bin Hasta Evde Sağlık Hizmeti Alıyor

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz, evde sağlık hizmetlerinin Türkiye genelinde güçlendiğini ve Samsun'da yaklaşık 7 bine yakın hastaya evde bakım verildiğini duyurdu.

Sempozyum

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, SAMÜ ve Türkiye Aile Hekimleri Samsun Uzmanlık Derneği tarafından düzenlenen 2. Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu'na ülkenin dört bir yanından 100’e yakın hekim katıldı. Etkinlikte alanında uzman isimler, evde sağlık hizmetlerinin güncel uygulamaları ve eğitim ihtiyaçları üzerine sunumlar yaptı.

"Bu sempozyumda evde sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlere yönelik eğitim planladık. Evde sağlık hizmetleri artık 81 ilde yaygınlaştı. Evdeki hastalara yönelik ciddi bir hizmet veriliyor. Biz de bu hastalara hizmet veren hekim arkadaşlarımıza kapsamlı bir eğitim planladık. Evde sağlık hizmetlerinin önemli konuları olan basınç yaraları, beslenme gibi alanlarda eğitimler verdik. Beslenmeyle ilgili bu hastalarımızda büyük problemler yaşanıyor. Mide bulantıları, kilo kaybı gibi sık görülen klinik sorunlar olabiliyor. Bunlarla ilgili ayrıntılı ve kapsamlı bir sağlık eğitimi verdik. Sempozyumda Türkiye’nin dört bir yanından gelen, alanında uzman değerli hocalarımız yer aldı. Oldukça kalabalık bir eğitim kadrosuyla, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen, evde sağlık hizmetlerinde fedakârca görev yapan yaklaşık 100 hekimle bir araya geldik" dedi.

Türkiye'de evde sağlık hizmetlerinin gelişimi

Prof. Dr. Yavuz, ülke genelindeki ilerlemelere dikkat çekerek evde sağlık hizmetlerinin son 10 yılda önemli gelişme kaydettiğini belirtti ve sempozyumun bu hizmetleri eğitimle daha da güçlendirme amacını taşıdığını vurguladı.

"Evde sağlık hizmetleri çok önemli. Hastanelerimiz ve aile hekimliği uygulamamız tüm halkımıza sağlık hizmeti sunuyor. Ancak evden çıkamayan, yatağa bağımlı olan kişilere yönelik hizmetler evde sağlık hizmetleriyle tamamlanıyor. Bu konuda ülkemizde son 10 yıldır çok ciddi ilerlemeler kaydedildi. Hem bu hastalara hizmet veren sağlık personeli sayısı arttı hem de verilen hizmetlerin kalitesi ve kapsamı genişledi. Türkiye’de çok güçlü bir evde sağlık hizmeti verildiğini düşünüyorum. Bu sempozyumun amaçlarından biri de bu hizmetleri eğitimle daha üst seviyeye taşımak. Evde sağlık hizmetleri, sağlık sisteminin önemli bir parçası haline geldi" dedi.

Samsun'daki uygulama ve başvuru bilgisi

Yerel uygulamalara ilişkin ayrıntılar veren Yavuz, mevzuatın 2005'ten bu yana geliştiğini ve 2023'te son düzenlemeyle sistemi olgunlaştırdığını söyledi.

"2005 yılında ilk yönetmelik yayımlandı. 2010 yılından sonra ciddi bir ivme kazandı. 2015’teki yönetmelikle tüm Türkiye’ye yayıldı. 2023’teki son yönetmelikle mevzuat en üst seviyesine ulaştı. Aslında eski bir hizmet ama farkındalığı özellikle halkımız arasında düşük. Eve bağımlı bir hastanız varsa 444 38 33 numaralı telefonu arayarak evde sağlık hizmetlerine başvurabiliyorsunuz. En kısa sürede hizmet veriliyor. Samsun’da 7 bine yakın evde sağlık hastası bulunuyor. Ayrıca sağlıklı yaşam merkezlerimiz var. Bu da bakanlığımızın yeni uygulamalarından biri. 80 yaş ve üzeri hastalara, herhangi bir kronik hastalık şartı aranmadan hizmet veriyoruz. Hem hastanedeki poliklinik hizmetlerini organize ediyoruz hem de evde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Evde sağlık hizmetlerinin kapsamı oldukça genişledi ve ciddi bir hizmet sunuluyor" şeklinde konuştu.

Bir gün süren sempozyum üç oturumda gerçekleştirildi; her oturumda evde sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlere yönelik uygulamalı ve teorik eğitimler sunuldu.

