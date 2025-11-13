Darıca'da Atık Alım Günleri Başlıyor — Moloz ve Hacimli Atık Takvimi

Darıca Belediyesi, Atık Alım Günleri uygulamasıyla moloz ve hacimli atıkları mahalle bazında toplayacak; kayıt için 444 7 441 aranmalı, kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:53
Darıca'da Atık Alım Günleri Başlıyor — Moloz ve Hacimli Atık Takvimi

Darıca'da Atık Alım Günleri Başlıyor: Moloz ve Hacimli Atıklar Mahalle Bazında Toplanacak

Belediye kayıtlı toplama takvimi ve cezai yaptırımlar

Darıca ilçesinde sıfır atık hedefi doğrultusunda moloz ve hacimli atıkların düzenli toplanması amacıyla Atık Alım Günleri uygulaması başlatıldı.

Darıca Belediyesi, Daha temiz bir Darıca için el ele sloganıyla yürütülen proje ile atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. Proje, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Vatandaşların moloz ve hacimli atıklarını bildirmek için, mahallelerine özel belirlenen toplama tarihlerinden bir hafta önce 444 7 441 numaralı çağrı merkezine kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projeyle ilgili açıklamasında şunları söyledi: Darıca’mızın her köşesini daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir hale getirmek için vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Sıfır atık anlayışıyla geleceğe temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğu

Belirlenen kurallara uymayanlar ve atıklarını rastgele bırakanlar hakkında Çevre ve Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacak.

Toplama Günleri

Pazartesi: Kazım Karabir ve Emek

Salı: Fevzi Çakmak, Abdi İpekçi ve Sırasöğütler

Çarşamba: Osmangazi ve Nenehatun

Perşembe: Bayramoğlu ve Piri Reis

Cuma: Merkez, Cami ve Bağlarbaşı Mahalleleri

