Darıca'da günlük 70 ton kapasiteli Sıfır Atık Tesisi açıldı

Darıca'da Osmangazi Mahallesi'nde kurulan Sıfır Atık Tesisi günlük 70 ton atık işleyerek çevre farkındalığı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:33
Darıca'da günlük 70 ton kapasiteli Sıfır Atık Tesisi törenle açıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde Osmangazi Mahallesi'nde kurulan Sıfır Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Tesis, günlük 70 ton atık işleme kapasitesine sahip.

Açılışa üst düzey katılım

Açılış programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Bıyık: Geri dönüşümde bir farkındalık hikayesi oluşturacağız

Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geri dönüşüme verdikleri önemi vurguladı. Bıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne işaret ederek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un da kontrolünde belediyelerle birlikte bu işe dertlenen ekibimizle yola çıktık" dedi.

Bıyık, tesisin işleyişiyle ilgili olarak da şunları söyledi: "İlk hedefimiz marketlerden alacağımız karton kutular. Sonrasında kamu binalarında yaptığımız geri dönüşüm merkezlerimiz ve ardından sitelerle ilgili yapacağımız çalışmayla beraber geri dönüşümde bir farkındalık hikayesi oluşturacağız. Ayrıca bütün vatandaşlarımıza bu konuda duyarlı olmasını sağlayacak etkinlikler yapacağız."

Kaymakam Dönmez: Sorumluluk hepimizin

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Eldeki kaynakları çevreyi tahrip etmeden değerlendirmemiz gerekiyor. Belediyelerimiz, şimdi de örneğini gördüğümüz gibi çok güzel çalışmalar yapıyorlar ancak bu sadece belediyelerin işi değil, bizlerin de bireysel anlamda sorumluluklarımız var. Bizler de bireysel anlamda devletimize yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yaman: Dünyada hiçbir şey çöp değildir

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman çevre bilincinin önemine dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyayı biz babalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan emanet aldık. Daha güzel bir dünyayı çocuklarımıza bırakmamız lazım. Bunun için de el birliğiyle temiz çevre oluşturmamız ve yaşam standartlarımızı yükseltmemiz lazım. Bu dünya bize emanet. Biz Kocaeli’de muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Her konuda üzerimize düşen sorumluluk var ancak çevre konusunda sorumluluğumuz daha fazla."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

