Darıca'da kuyumcu açılışı: Altın ve saat dağıtımı yoğunluğa neden oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kuyumcu zincirinin yeni şubesi açılışında yaşanan promosyonlar yoğunluğa yol açtı. Etkinlik kapsamında ilk 500 müşteriye 0,25 gram altın, sonraki 500 kişiye saat hediye edildi.

Açılış töreni

Firma, Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki yeni şubesini törenle hizmete açtı.

Yetkililer ne dedi

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, açılışta yaptığı konuşmada, gün geçtikçe büyüyen Darıca'da yeni işletmelerin açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hediye dağıtımı

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mağaza görevlileri tarafından geliş sıralarına göre numara verilen vatandaşlara hediye altın ve saatler dağıtıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kuyumcu zincirinin yeni şube açılışında ilk 500 müşteriye 0,25 gram altın, sonraki 500 kişiye saat hediye edilmesi yoğunluğa yol açtı.