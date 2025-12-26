Darıca'da Regaip Kandili'nde Lokma İkramı

Darıca Belediyesi'nin etkinliğine Başkan Muzaffer Bıyık katıldı

Darıca Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Etkinlik, Emek Mahallesi’ndeki Destebaşı Camisinde düzenlenen programın ardından gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık de programa katılarak vatandaşlarla sohbet etti ve kandillerini kutladı.

Bıyık, kandillerin birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu vurguladı. Gecenin dayanışmayı güçlendirmesi temennisinde bulunarak vatandaşlara lokma ikram etti.

