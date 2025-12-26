DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.223,81 -0,87%
BITCOIN
3.813.523,63 -1,12%

Darıca'da Regaip Kandili'nde Lokma İkramı

Darıca Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla Emek Mahallesi’ndeki Destebaşı Camisinde vatandaşlara lokma ikram etti; Başkan Muzaffer Bıyık da programa katıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:55
Darıca'da Regaip Kandili'nde Lokma İkramı

Darıca'da Regaip Kandili'nde Lokma İkramı

Darıca Belediyesi'nin etkinliğine Başkan Muzaffer Bıyık katıldı

Darıca Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Etkinlik, Emek Mahallesi’ndeki Destebaşı Camisinde düzenlenen programın ardından gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık de programa katılarak vatandaşlarla sohbet etti ve kandillerini kutladı.

Bıyık, kandillerin birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu vurguladı. Gecenin dayanışmayı güçlendirmesi temennisinde bulunarak vatandaşlara lokma ikram etti.

DARICA'DA REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARA LOKMA DAĞITILDI.

DARICA'DA REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARA LOKMA DAĞITILDI.

DARICA'DA REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARA LOKMA DAĞITILDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksicinin 'Hizmet Bedeli' Tartışması: Yolcu 'Haram olsun' Diyerek İndi
2
Batman'da 13 Yaşındaki Muhammed Eyüp 52 Gündür Şiddetli Öksürükle Mücadele Ediyor
3
1939 Erzincan Depremi: Unutulmayan Felaketin Yıldönümü
4
Nilüfer 2026'ya Ortak Akılla: Şadi Özdemir'den Doğru Yatırım Vurgusu
5
Milas'ta Sağanak Yolları Çamura Boğdu — Ulaşım Aksamaları
6
Soğuk Isırması (Frostbite) Uyarısı: Yanlış Tedavi Ampütasyona Götürebilir
7
Aydın’da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Özlem Çerçioğlu’nun Talimatıyla Sahada Çalışma

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı