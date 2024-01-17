Darphane artık bu paraları basmıyor

Darphane 2023 yılının 10 ayı boyunca tek bir adet madeni 1 kuruş ve madeni 5 kuruş basmadı. Esnafta etiketler artık 1 lira üzerinden değişirken ortaya dikkat çeken veriler çıktı. 22 lira değeri olan 1 kilogramlık bakır 1 kuruşun kilo satış fiyatı 230 liraya dayandı! Cumhuriyetin 100. Yılı için basılan madeni 5 TL ise 21 milyon adedi geçti.

Darphane artık bu paraları basmıyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Darphane'de 2023 yılında madeni para basımını 10 ay boyunca durdurması, ekonomik dengelerde dikkate değer bir değişikliğe yol açtı. 1 kuruş ve 5 kuruşluk madeni paraların basımının durmasının ardından, esnafların etiket fiyatları üzerindeki etkileri gün yüzüne çıktı.

Darphanenin 2023 yılı boyunca sadece Temmuz ve Aralık aylarında 1 kuruş madeni para basımına devam ettiği ortaya çıktı. Bu durum, madeni kuruşların hızla kullanılmaz hale gelmesine ve vatandaşların cüzdanlarında, esnafın kasalarında bulunmamasına neden oldu. 1 liralık madeni paranın ağırlığı ile daha değerli hale gelmesi, bakırın kilo satış fiyatının 230 TL'ye çıkmasına sebep oldu.

madeni para

2022 yılında 854 milyon 13 bin 500 adet madeni para tedavüle girmişken, 2023 yılında bu rakam 781 milyon 492 bin 300'e geriledi. 1 kuruşluk madeni paranın yüzde 0,06, 5 kuruşluk madeni paranın ise yüzde 0,78'lik bir paya sahip olduğu belirlendi. Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına basılan 5 liralık madeni paranın basım adedi 21 milyonu aştı.

Esnaf ise 1 kuruş ve 5 kuruş madeni paraların 3 yıldır piyasada kullanılmadığını belirtiyor. Bu durum, etiket fiyatlarının artık 1 lira üzerinden belirlendiği bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Habertürk'e konuşan bakkal esnafı, en düşük fiyatlı ürünlerin bile artık 1 lira seviyesinde satıldığını dile getiriyor. Ekonomik dengelerdeki bu değişiklik, madeni paraların geleceği ve günlük alışveriş alışkanlıklarını da etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.

esnaf

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