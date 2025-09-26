DASAL Otonom Dron Sürü Sistemi mikro ve hafif İHA'larda göreve hazır

DASAL'ın yapay zekâ destekli Otonom Dron Sürü Sistemi, mikro ve hafif sınıf İHA'lardaki entegrasyonu ve saha testleriyle operasyonel kullanıma hazır hale geldi.

DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen Otonom Dron Sürü Sistemi, mikro ve hafif sınıf insansız hava araçlarında (İHA) entegrasyonunu tamamladı ve başarılı uçuş testleriyle göreve hazır hale getirildi.

Sistem özellikleri ve mimari

Sistem, yapay zekâ tabanlı kolektif uçuş kabiliyeti, modüler mimari ve gelişmiş görev paylaşımı ile çoklu İHA'nın tek bir organizma gibi hareket etmesini sağlayan sürü zekası yaklaşımını benimsiyor. Platformdan bağımsız geliştirilen teknoloji, farklı tip ve sınıftaki hava araçlarına sürü yeteneği kazandırıyor.

Komuta ve kontrol işlemleri "yer kontrol istasyonu" üzerinden yürütülüyor. Esnek iletişim mimarisi ve mesh tabanlı haberleşme protokolü sayesinde görev parametreleri sürüye otonom olarak dağıtılabiliyor ve sürekli veri paylaşımı sağlanıyor. Otonomi ve yapay zekâ entegrasyonu ile her araç çevresel faktörlere göre rota ve görevini optimize edebiliyor; arıza veya kayıp durumunda görevler kalan unsurlara otomatik olarak devredilebiliyor.

Uçuş, formasyon ve görev yetenekleri

Koordineli kalkış ve iniş senaryoları destekleniyor. V formasyonu ile koordineli saldırı, çizgi formasyonu ile geniş alan taraması, kare formasyonu ile kritik unsur koruması ve çember formasyonu ile 360 derece çok yönlü saldırı senaryoları gerçek zamanlı uygulanabiliyor. Sistem gerektiğinde alt sürülere ayrılarak keşif/istihbarat ve saldırı/angajman gruplarının otonom görev almasına olanak tanıyor.

Sensör ve faydalı yük entegrasyonu çerçevesinde elektro-optik/kızılötesi sensörlerle hedef tespiti ve takibi yapılabiliyor; çoklu hedef tespitinde görev paylaşımıyla eşzamanlı angajman gerçekleştirilebiliyor. Radar, EO/IR keşif sistemleri ve elektronik harp birimleriyle entegrasyon, müşterek hava savunma görevlerinde de kullanım olanağı sağlıyor.

Hedefe yaklaşma ve angajman aşamasında araçlar mesh haberleşme üzerinden rota bilgilerini senkronize ediyor; terminal dalış manevrası çarpışma önleme algoritmalarıyla güvenli şekilde yürütülüyor ve saldırı, destek, gözetleme rollerinde dinamik görev paylaşımı sağlanıyor.

Ölçeklenebilirlik ve dayanıklılık

Sistem mimarisi ve modüler yapısı sayesinde küçük ölçekli sürülerden yüzlerce araca kadar genişleme mümkün. Açık mimari ile farklı İHA tipleri aynı sürü içinde görev yapabiliyor; haberleşme kaybı veya elektronik harp ortamında sürü kendi kendini yeniden organize edebiliyor.

Uygulama alanları ve saha testleri

Otonom Dron Sürü Sistemi, savunmada koordineli saldırı, keşif ve lojistik görevlerde; güvenlikte sınır gözetleme ve kritik altyapı korumada; sivil alanda ise afet yönetimi, arama-kurtarma ve geniş alan taramalarında etkin çözüm sunuyor.

Sürü dron çalışmaları laboratuvar/simülasyonla sınırlı kalmayıp sahada gerçekleştirilen fiili uçuşlarla da doğrulandı. Operasyonel test seviyesindeki çalışmalar; çoklu sürü formasyonları, sürü halinde hedefe saldırı dalış testleri ve gerçekçi koşullarda entegrasyon testleriyle sistemin işlevselliğini sahada gösterdi.

Bundan sonraki aşamada sürü zekasının DASAL ürün gamındaki tüm İHA platformlarına uygulanması ve farklı görev konseptleri için ölçeklendirilmesi planlanıyor. Sistem, sipariş alınması durumunda operasyonel kullanıma uygun seviyeye ulaşmış durumda.

DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen Otonom Dron Sürü Sistemi'nin mikro ve hafif sınıf İHA'larda entegrasyonu tamamlandı ve uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi. Farklı tip ve sınıftaki hava araçlarına sürü yeteneğinin kazandırılmasına olanak tanıyan sistem mimarisi, modüler yapısı sayesinde küçük ölçekli sürülerden yüzlerce araca kadar genişleyebiliyor.

