Datça’da 24 Kasım Öğretmenler Günü: Coşku ve Duygu Dolu Etkinlikler

MUĞLA (İHA) - Mehmet Ölmez (Fotoğraflı) - Muğla’nın Datça ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, sabah başlayan törenler, öğleden sonra düzenlenen programlar ve öğlen-sonrası anma etkinlikleriyle hem coşku hem de duygulu anlara sahne oldu.

Törenler Cumhuriyet Meydanı’nda başladı

Günün ilk durağı saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı. Törene öğretmenler, öğrenciler ve ilçe protokolü katıldı.

Öğleden sonra kültür merkezinde kutlama

Kutlamaların ikinci bölümü saat 14.00'te Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, geleceği inşa eden bir sorumluluk olduğunu; öğretmenlerin bilimin ışığında çocukların yarınlarını şekillendirdiğini, her çocuğun öğrenebileceğini ve onların ruhsal gelişimlerine zaman ayırmanın önemini vurguladı.

Yılmazlar Ortaokulu korosunun sahne aldığı programda, emekli öğretmenlerle yapılan röportajların yer aldığı özel video ve yeşil vatan temalı çalışma izleyicinin beğenisine sunuldu. Şiirler, oratoryo ve müzikli gösteriler salonun atmosferini renklendirdi. Emekli öğretmen Abdullah Yılmaz'ın konuşması ve Öğretmenim Mektubum Var adlı video gösterimi duygusal anlar yaşattı.

Törende Atatürk Ortaokulu öğretmeni Gönül Öcek'e çiçek takdim edildi; emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri sunuldu. Şehit öğretmen Ersoy Yorulmaz'ın babası Dursun Yorulmaz'a verilen çiçek salondaki duygusal havayı daha da derinleştirdi. Ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yaka Köyü Mezarlığı'nda anlamlı anma

Günün en anlamlı duraklarından biri de Yaka Köyü Mezarlığı'nda yapılan kabir ziyaretiydi. Datça’da görev yaparken terör saldırısında şehit olan öğretmen Ersoy Yorulmaz için dualar okundu ve mezarı başında anma gerçekleştirildi.

Datça’da gün boyunca süren etkinlikler, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yerini ve değerini bir kez daha güçlü şekilde hatırlattı.

