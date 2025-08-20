DOLAR
Datça'da Göçmen Kaçakçılığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Datça açıklarında 18 Ağustos'ta yakalanan yelkenlide 10'u çocuk 38 düzensiz göçmen olayıyla ilgili E.Ö. ve A.V. tutuklandı; H.T. hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:21
Datça'da Göçmen Kaçakçılığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sahil Güvenlik ekipleriyle yürütülen operasyonda 38 düzensiz göçmen bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö. ile A.V., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarında durdurulan yelkenli teknede, 10'u çocuk olmak üzere 38 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Olay, 18 Ağustos tarihinde gerçekleşti.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan yelkenli teknenin seyir izin belgesi sahibi, Almanya uyruklu H.T. hakkında işlem başlatıldı.

Yakalanan yabancı uyrukluların işlemlerinin tamamlanmasının ardından teslim edildikleri kurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü oldu.

