Datça'da Göçmen Kaçakçılığı: 2 Şüpheli Tutuklandı
Sahil Güvenlik ekipleriyle yürütülen operasyonda 38 düzensiz göçmen bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö. ile A.V., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarında durdurulan yelkenli teknede, 10'u çocuk olmak üzere 38 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Olay, 18 Ağustos tarihinde gerçekleşti.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan yelkenli teknenin seyir izin belgesi sahibi, Almanya uyruklu H.T. hakkında işlem başlatıldı.
Yakalanan yabancı uyrukluların işlemlerinin tamamlanmasının ardından teslim edildikleri kurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü oldu.