Datça'da 'Huzur ve Güven' Denetimi: 288 Şahıs, 48 Araç Sorgulandı

Datça'da 'Huzur ve Güven' Denetimi

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı uygulama

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda 1 otogar, 3 metruk bina ve çevresi, 5 park ve bahçe, 8 kıraathane, 2 şans oyunu bayisi, 3 otopark, 8 umuma açık eğlence mekanı ile vatandaşların yoğun olduğu caddeler kontrol edildi.

Toplam 288 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 48 aracın sorgu ve kontrolü gerçekleştirildi.

Trafik yönünden yapılan çalışmalarda trafik kurallarına uymadığı belirlenen 24 araç sürücüsüne toplam 27 bin 354 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 1 kıraathaneye kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten işlem yapıldı.

