Datça’da İlk 4-6 Yaş Kur’an Kursu İçin Geri Sayım

Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Datça’daki ilçenin ilk 4-6 Yaş Kur’an Kursu inşaatını inceledi; hayırsever desteği çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:47
Müftü Can yerinde inceleme yaptı, hayır çağrısı yapıldı

Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Datça’da yapımı süren ve ilçede ilk olacak 4-6 Yaş Kur’an Kursu inşaatını yerinde inceledi.

İncelemeye, Eğitim Hizmetlerinden Sorumlu İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat da katıldı. Ziyarette, Datça Müftülüğü Veri Hazırlama Memuru Asım Keser inşaattaki mevcut durum ve planlanan son hal hakkında bilgi verdi.

İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, kursun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının önemine vurgu yaptı ve bu tür eğitim kurumlarının büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Can, inşaatın tamamlanması için hayır sahiplerinin katkılarını beklediklerini ifade ederek, yapılacak her türlü desteğin geleceğe yapılan önemli bir yatırım olacağını sözlerine ekledi.

