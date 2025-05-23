Datça'da Karia Yolu'nda Çevre Temizliği: 6 Ton Çöp Toplandı

Datça'da Karia Yolu ve Sahillerde Çevre Temizliği

Muğla'nın Datça ilçesinde, tarihi Karia Yolu ve çevresinde büyük bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinliğin öncülüğünü Datça Kaymakamlığı üstlenirken, Muğla Valiliği ve Datça Belediyesi de etkinliğe destek verdiler.

Gönüllülerin Katılımıyla 55 Kilometrelik Temizlik

Etkinlik, kaymakamlığın önünde toplanan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel vatandaşların katılımıyla başladı. Çatı Koyu, Gebekum, Sarı Liman, Karaköy, Palamutbükü ve Değirmenbükü gibi Karia Yolu üzerindeki noktalarda, yaklaşık 600 gönüllü ile 55 kilometrelik bir alanda temizlik çalışmaları yürütüldü.

Kaymakam Atıcı'dan Temizlik Vurgusu

Etkinlikte söz alan Kaymakam Murat Atıcı, Karia Yolu'nun Türkiye'nin en uzun yürüyüş yollarından biri olduğunu belirterek, temizliğin sürdürülebilir turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Atıcı, "Doğayla ve tarihle iç içe olan Karia yollarında geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdik. Hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Muğla Valiliğimize, belediyemize, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe Katılan İsimler

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve AK Parti İlçe Başkanı Aycan Cuhadar etkinlikte yer alarak çalışmalara destek verdiler. Cuhadar, Emine Erdoğan'ın katkılarıyla başlayan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, tarihi Karia yollarında yapılan temizliğin önemine dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Doğanın Korunmasına Katkı

Bu kapsamda yaklaşık 6 ton çöp toplanarak, bölgenin doğal ve tarihi dokusunun korunmasına önemli bir katkı sağlandı. Bu tür etkinliklerin, yerel topluluklar tarafından desteklenmesi sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması açısından kritik önem taşımaktadır.

Muğla'nın Datça ilçesindeki tarihi Karia Yolu ve sahillerde çevre temizliği gerçekleştirildi. Çatı Koyu, Gebekum, Sarı Liman, Karaköy, Palamutbükü ve Değirmenbükü gibi Karia Yolu'nun bulunduğu noktalarda gönüllülerle 55 kilometrelik alanda temizlik çalışmaları yürütüldü.

Muğla'nın Datça ilçesindeki tarihi Karia Yolu ve sahillerde çevre temizliği gerçekleştirildi. Çatı Koyu, Gebekum, Sarı Liman, Karaköy, Palamutbükü ve Değirmenbükü gibi Karia Yolu'nun bulunduğu noktalarda gönüllülerle 55 kilometrelik alanda temizlik çalışmaları yürütüldü.