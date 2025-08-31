Datça'da vurgun yiyen dalgıç Dokuz Eylül Üniversitesi'ne sevk edildi

Olayın gelişimi ve tahliye süreci

Muğla'nın Datça ilçesinde dalış sırasında vurgun yiyen bir dalgıç, olay yerinden alınarak Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bünyesindeki basınç odasına getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, kapsamlı tedavi gerekliliği değerlendirmesi yapıldı. Bu karar doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda tahliye işlemi organize edildi.

Tahliye, Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait tam donanımlı deniz ambulansı ile gerçekleştirildi. Dalgıç, Datça'daki Körmen Limanı'ndan alınarak Bodrum ilçesine sevk edildi.

Bodrum'dan yapılan naklin ardından hasta, tedavisinin devamı için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek İzmir'de tedavi altına alındı.

