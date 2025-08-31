DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.453.772,13 0,24%

Datça'da vurgun yiyen dalgıç Dokuz Eylül Üniversitesi'ne sevk edildi

Datça'da dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki basınç odasındaki müdahalenin ardından Bodrum'dan deniz ambulansıyla İzmir'e sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 13:32
Datça'da vurgun yiyen dalgıç Dokuz Eylül Üniversitesi'ne sevk edildi

Datça'da vurgun yiyen dalgıç Dokuz Eylül Üniversitesi'ne sevk edildi

Olayın gelişimi ve tahliye süreci

Muğla'nın Datça ilçesinde dalış sırasında vurgun yiyen bir dalgıç, olay yerinden alınarak Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bünyesindeki basınç odasına getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, kapsamlı tedavi gerekliliği değerlendirmesi yapıldı. Bu karar doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda tahliye işlemi organize edildi.

Tahliye, Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait tam donanımlı deniz ambulansı ile gerçekleştirildi. Dalgıç, Datça'daki Körmen Limanı'ndan alınarak Bodrum ilçesine sevk edildi.

Bodrum'dan yapılan naklin ardından hasta, tedavisinin devamı için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek İzmir'de tedavi altına alındı.

Muğla'da dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç, İzmir'de tedaviye alındı.

Muğla'da dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç, İzmir'de tedaviye alındı.

Muğla'da dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç, İzmir'de tedaviye alındı.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
2
Ağrı'da Deneme Çörek Otu Hasadı: Dekara 100 Kg Verim
3
Erdoğan Şi Cinping ile Görüştü: Şanghay Zirvesi Marjında Kritik Temas
4
Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu
5
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor
6
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti
7
Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Gözaltında

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta