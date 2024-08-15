Datça'daki Otobüs Kazası Üç Yaralı

Datça'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Üç Yaralı

Muğla'nın güzel ilçesi Datça'da, bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Hayati Ö. tarafından kullanılan İstanbul-Datça seferine ait 06 VT 386 plakalı otobüs, Emecik Mahallesi Kurucabük mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Otobüs, bariyeri aşarak metresel bir düşüşle şarampole kaydı. Kazada otobüs şoförü Hayati Ö., muavin S.Ö. ve yolcu C.Ç. yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte hızlı bir şekilde sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Aynı zamanda, ekipler, devirilen otobüsü düştüğü yerden çıkarmak için çalışmalarına başladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.