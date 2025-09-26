De la Fuente'dan BM'de acil ateşkes çağrısı: Gazze ve Ukrayna

Juan Ramon de la Fuente, BM 80. Genel Kurul'da diplomasi ve insan onuru vurgusu yaptı

Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul Salonu'nda yaptığı konuşmada Gazze ve Ukrayna'daki savaşların sonlandırılması için "acil" ateşkes çağrısında bulundu.

De la Fuente, katılımcılara hitaben yaptığı açıklamada: "Tüm tarafların doğrudan katılımıyla müzakereye dayalı bir çözüme ulaşmak için ateşkes çağrısından asla vazgeçmeyeceğiz. Taraflardan biri dışlanırsa çözüm mümkün olmaz. Çözüm diplomatik olmalı, aksi halde ilerleme kaydedemeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Gazze'deki İsrail saldırıları, Ukrayna krizi, göçmenlere yönelik muamele ve ticaret savaşları gibi başlıkları değerlendiren De la Fuente, çözümün ancak kapsayıcı müzakere ile mümkün olacağını vurguladı.

ABD'nin tarife vergilerini eleştiren Bakan, "Meksika, daima çatışmaların barışçıl çözümünü savunacak ve bu nedenle insanların refahına zarar veren, barış ya da kalkınma getirmeyen yaptırımlar ile ticaret ablukalarını reddedecektir." dedi.

Göçmen politikalarına ilişkin olarak De la Fuente, "Evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar suçlu değildir. Göçmenler hem ailelerine bakan hem de gittikleri toplulukları güçlendiren, hakları olan kişilerdir." değerlendirmesinde bulundu ve göçmen haklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Bakan ayrıca ABD’nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ambargoyu eleştirerek, Küba'nın "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarılması çağrısında bulundu.

De la Fuente, konuşmasını BM'nin insan onurunu temel alan politikalar üretmeye yeniden odaklanması gerektiği ve örgütün bütçe ile yetkilerinin bu amaç doğrultusunda düzenlenmesi gerektiği talebiyle sonlandırdı.